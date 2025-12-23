Porto de Paranaguá recebe cruzeiro internacional e amplia visibilidade do turismo do Paraná

Navio Silver Whisper atracou pela primeira vez no Porto de Paranaguá trazendo mais de 700 passageiros

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Cruzeiristas dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, México e de outros países vieram conhecer as belezas paranaenses. Eles desembarcaram do navio Silver Whisper, que chegou ao Porto de Paranaguá nesta segunda-feira (22).

Ao todo, são 345 passageiros e 291 tripulantes, que já passaram por cidades como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Búzios, Angra dos Reis e Ilhabela.

A Guarda Portuária garantiu o controle de acesso e a segurança da poligonal para que os visitantes pudessem realizar os passeios e retornar com tranquilidade. “Nosso objetivo é garantir que todos tenham a certeza de que o Estado do Paraná é seguro e acolhedor, e que voltem aos seus países de origem com um gostinho de quero mais”, enfatizou o gerente-adjunto da Unidade de Segurança Portuária, Ivan Machado.

“A chegada do Silver Whisper ao Porto de Paranaguá reforça o potencial do Paraná no turismo de cruzeiros e amplia a visibilidade do nosso litoral e da capital no mercado internacional. Estamos trabalhando para consolidar o Paraná como um destino competitivo nesse segmento”, afirmou o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos.

A primeira turma que desembarcou seguiu em direção a Curitiba. Na capital, os turistas embarcaram no trem para realizar a descida da Serra do Mar em direção a Morretes, considerado um dos passeios ferroviários mais bonitos do mundo.

Outros grupos visitaram Antonina e Morretes a bordo da Maria-Fumaça. Já parte dos cruzeiristas seguiu para a Ilha do Mel.

“Pela experiência que tivemos nos anos anteriores, quando um navio atraca mais de uma vez no mesmo local, ele sempre retorna com mais pessoas, falando muito bem dos passeios. Eles gostam bastante”, declarou a proprietária da agência de receptivos Special Paraná, Bibiana Antoniacomi.

A turista Lenda Fragoso veio da Califórnia, nos Estados Unidos, para conhecer o litoral paranaense. Esta é a segunda vez dela em território brasileiro. Ela contou que a primeira visita foi durante a lua de mel. “Estamos ansiosos pelo passeio. Até agora, todas as paradas que fizemos foram maravilhosas, muito bonitas e históricas. Estou animada para aprender sobre a história local”, afirmou a norte-americana.

Os próximos destinos do navio serão Balneário Camboriú e, na sequência, a Argentina. O Silver Whisper deve retornar a Paranaguá nos dias 8 e 20 de fevereiro de 2026.

Foto: Moyses Zanardo / Prefeitura de Paranaguá

Recepção da Prefeitura

No receptivo montado pela Prefeitura de Paranaguá, na região central da cidade, são oferecidas informações sobre os municípios da região e as atrações turísticas. Todos os pacotes de passeios foram vendidos antes mesmo da chegada dos passageiros.

“A intenção é fortalecer o trabalho do receptivo e da rede turística de Paranaguá, especialmente em relação à logística, aos guias e aos pacotes de turismo”, afirmou o secretário municipal de Turismo, José Reis de Freitas Neto.

O secretário afirma que a prefeitura já vem se preparando para a próxima temporada de cruzeiros. “Já estamos nos aquecendo para a próxima temporada, onde teremos uma série de paradas de navios da MSC que retornarão a Paranaguá. Então, em 2026/227 vamos atender a demanda aqui, onde teremos embarques todas às sextas-feiras a partir de dezembro de 2026”, disse.

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Foto: Moyses Zanardo / Prefeitura de Paranaguá

Fontes: GCom Portos do Paraná e Comunicação da Prefeitura de Paranaguá