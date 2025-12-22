TCP recebe classificação máxima no Selo Clima Paraná

Terminal no Porto de Paranaguá foi reconhecido por avanços em descarbonização e monitoramento de emissões

Foto: Divulgação TCP

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, recebeu nota máxima no Selo Clima Paraná, prêmio que reconhece empresas, órgãos públicos e municípios que, de forma voluntária, desenvolvem ações para monitorar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, além de adotar medidas para combater as mudanças climáticas.

A cerimônia de entrega do prêmio, coordenado pela Secretária de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sudest), ocorreu no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), no início do mês de dezembro.

“Os investimentos contínuos na descarbonização das operações portuárias e o maior controle das emissões de gases de efeito estufa fizeram com que, em 2025, a TCP passasse da classificação B para nota A no Selo Clima Paraná. Este reconhecimento aponta que o Terminal segue no rumo certo, com ações efetivas para combater as mudanças climáticas”, afirma Kayo Zaiats, superintendente de meio ambiente da TCP.

Um dos avanços mais recentes da TCP foi alcançado ao se tornar o primeiro terminal portuário do Brasil a conquistar a certificação ISO 50001 (sistema de gestão de energia), que reconhece o aprimoramento contínuo da companhia nas áreas de desempenho energético, redução de consumo, desperdício e emissões.

Outro destaque foi a certificação do inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) da TCP por Organismo Verificador, acreditado pelo Inmetro, para os escopos 1 (emissões diretas), 2 (emissões indiretas de energia) e 3 (outras emissões indiretas), o que reforça o compromisso do Terminal com a transparência e com o máximo controle de suas emissões.

“Com uma melhor qualidade do monitoramento das emissões, conseguimos adotar medidas mais claras para diminuir a pegada de carbono em nossas operações e, consequentemente, na cadeia logística de nossos clientes e parceiros. Isso acaba se somando a outros investimentos e medidas adotadas pela TCP e que já impactam de forma contundente os indicadores de redução de emissões”, explica Zaiats.

Em 2025, a TCP adquiriu o seu segundo ônibus elétrico, responsável por transportar os colaboradores pelo pátio de mais de 480 mil metros quadrados do Terminal. O veículo, modelo D9W 20.410, da marca chinesa BYD, tem autonomia de 250 quilômetros por ciclo, tempo de carregamento completo de aproximadamente duas horas, e conta com um sistema de freios regenerativos, que auxilia no carregamento da bateria.

Além disso, diversas empilhadeiras a combustão que operavam no armazém alfandegado de importação e no almoxarifado da TCP foram substituídas por equipamentos com grupos geradores elétricos. Os novos modelos da linha XC Pro Series, da fabricante chinesa Hangcha, tem capacidade de carga de 5 toneladas, 20 horas de autonomia e são zero em emissões de gás carbônico.

Eletrificação de equipamentos e aquisição de energia limpa

Desde 2022, a TCP adotou como prática a aquisição de energia elétrica proveniente exclusivamente de fontes renováveis, garantindo ao Terminal a conquista do certificado I-REC (Certificado Internacional de Energia Renovável, na sigla em inglês) pelo terceiro ano consecutivo em 2025.

A conversão de equipamento movidos a diesel para grupos geradores elétricos também gerou impacto: no ramal ferroviário que acessa o Terminal, três guindastes RTGs foram eletrificados. Pesando mais de 150 toneladas e com uma altura maior que a de um prédio de 8 andares, essas três máquinas deixaram de emitir juntas um volume de gás carbônico equivalente ao consumo de 369 carros ao longo de um ano.