Natal Solidário da Portos do Paraná leva alegria a centenas de crianças em Paranaguá

Doações arrecadadas pela campanha beneficiaram comunidades e projetos sociais do município

Foto: Claudio Neves / GCom Portos do Paraná

Os mais de 1,4 mil brinquedos arrecadados na campanha Natal Solidário 2025 da Portos do Paraná, repassados ao Grupo Very Good, ao Centro Cultural Cecília Correa Carvalho (5C) e às comunidades da Ilha de Eufrasina e da Ilha Teixeira, foram entregues às crianças em festas realizadas neste fim de semana.

“A Portos do Paraná procura integrar o porto e a cidade e, nesse trabalho, que é constante, conseguimos atender muitas crianças de diversos bairros de Paranaguá. As crianças precisam desse momento, pois a magia do Natal é contagiante”, afirmou a coordenadora de Assistência Médica e Social da Portos do Paraná, Monica Denardi.

A primeira celebração ocorreu no sábado (21), no Centro Cultural 5C, localizado no Parque São João, em Paranaguá. Centenas de crianças se divertiram com escorregador inflável e mesas de pingue-pongue, além de quitutes e apresentações musicais da banda e do coral 5C. O Centro Cultural atua para ampliar horizontes e apresentar às crianças e adolescentes novas realidades. Os cinco “Cs” simbolizam conhecimento, cooperação, cultura, comunidade e conscientização.

De acordo com o fundador do projeto, João Costa, mais conhecido como Jota, esta foi a 10ª edição do Natal 5C, celebração que o faz lembrar da própria avó, que teve 17 filhos e 30 netos. “Minha avó fazia aquela festa, e agora é um momento muito especial, porque olhar essa criançada reunida é lembrar da minha infância. Muito obrigado a todos e desejo um Feliz Natal. Que 2026 venha cheio de alegrias e sucesso para todos nós”, declarou.

Um dos participantes da festa foi Luís Gustavo, de 10 anos, que frequenta as aulas do 5C de karatê, violão, bateria, teclado, canto e esportes. Ele ganhou vários carrinhos e uma pista de corrida. “Eu achei os brinquedos muito legais. As crianças ficam alegres e muito felizes. Desejo um Natal muito alegre e que todas as crianças tenham o próprio presente”, destacou.

No domingo (22), as doações foram entregues no Ecoteatro Very Good, no bairro Nilson Neves, também em Paranaguá, onde centenas de crianças saborearam lanches, brincaram e acompanharam apresentações artísticas. “Não é a questão do valor gasto com o brinquedo, mas do valor da amizade, de ajudar o próximo. Esse é o verdadeiro espírito de Natal. E a Portos do Paraná arrasou, como sempre”, declarou a representante administrativa do Very Good, Daniele Godoy.

Rayssa Gabriela, de 6 anos, ganhou um kit de esportes com raquete, pula-corda, tacos e bolas de golfe. “Lindos brinquedos”, disse, orgulhosa. Já Juliana Patrícia Gomes, de 7 anos, gostou de ganhar um jogo de cozinha e desejou um “Feliz Natal” a todos.

Natal Solidário

Esta foi a segunda edição da campanha, que recebe doações de brinquedos da comunidade portuária do litoral paranaense e dos colaboradores da Portos do Paraná. O projeto busca estreitar os laços entre o porto e a cidade, fortalecendo vínculos e apoiando famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Natal Solidário foi uma das ações reconhecidas, em outubro deste ano, pela Associação Americana de Autoridades Portuárias (AAPA), em Quebec, no Canadá, com o prêmio Excelência em Comunicação e Relações Públicas.

O projeto de comunicação “Entre o Porto e a Cidade” tem como objetivo aproximar a Portos do Paraná das comunidades de Paranaguá e Antonina, por meio de estratégias de comunicação integrada e ações sociais criadas pela presidência da empresa pública.

Entre as principais campanhas estão o Natal Solidário, a Páscoa para Todos e a divulgação dos resultados sociais obtidos com a Corrida do Porto, a primeira do mundo realizada dentro da faixa portuária. Em 2025, o valor arrecadado com as inscrições de três mil atletas foi aplicado na reforma de dois asilos de Paranaguá. Em 2023, a Corrida do Porto já havia sido reconhecida pela AAPA com o prêmio Eventos Especiais.

Fonte: GCom Portos do Paraná