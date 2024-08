Coligação “A Paranaguá de Todos” lança Adriano Ramos candidato a prefeito

Fotos: Divulgação

O partido Republicanos de Paranaguá realizou convenção na noite de sexta-feira (2), com a participação de mais sete partidos que já confirmaram apoio à candidatura a prefeito de Adriano Ramos.

Ainda não foi informado o candidato a vice. O nome será escolhido entre os partidos que participam da coligação “A Paranaguá de Todos”, que, além do Republicanos, conta com Podemos, Solidariedade, União Brasil, Novo, PRTB, DC e Mobiliza. No total, eles apresentaram chapas com 160 candidatos a vereador.

O diretório do Republicanos de Paranaguá afirma que é o primeiro do partido no Paraná a ser comandado por mulheres. Os demais partidos também confirmaram um grande número de candidatas à Câmara Municipal, informa a divulgação da coligação.

A convenção contou com as presenças de Santin Roveda, secretário estadual de Justiça e Cidadania, dos deputados estaduais Alexandre Amaro (Republicanos), Flávia Francischini (União Brasil) e Paulo Gomes (PP), além do deputado federal Felipe Franscischini.

O deputado estadual Fábio Oliveira (Podemos) enviou representante e enviaram moções de apoio os secretários estaduais do Trabalho Qualificação e Renda, Mauro Moraes, e do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Jorge, o deputado federal Geraldo Mendes (União Brasil) e os deputados estaduais Denian Couto Podemos), Alisson Wandscheer (Solidariedade). Também compareceram líderes partidários, vereadores e um grande público.

Acompanhado dos filhos, neto, da esposa Patrícia Bamvakiades Ramos, e da presidente do Republicanos de Paranaguá, Acsa Bonjardim, Adriano Ramos recepcionou o presidente do Republicanos no Paraná, Marcelo Almeida, que confirmou a força do partido no litoral e no Paraná.

Adriano Ramos afirma que, se for eleito, pretende promover políticas públicas inclusivas e “estimuladoras do pleno desenvolvimento do potencial da cidade”, além de “ intervenções em setores como o turismo, a geração de empregos e a inovação”. O candidato também cita os “muitos problemas sociais” e “a crescente violência”. Nos últimos anos, Paranaguá tem sido a cidade com maior número de homicídios no Paraná.

“Temos caminhado por toda a cidade e ouvido nossa população, por isso sabemos as necessidades de cada bairro. Paranaguá é uma cidade que ainda é refém do passado e nós temos a missão de reconstruir e devolver a cidade para nossa gente. Vamos entrar em campanha, com o coração em paz e cada dia mais acreditando que Paranaguá, em breve estará de volta para todos nós.”

Adriano e a esposa Patrícia Bamvakiades Ramos

Ramos é suplente de deputado estadual com 36.327 votos obtidos na eleição de 2022, faltando apenas 96 votos para alcançar a vaga. Desses, mais de 91% foram obtidos em Paranaguá.

Nascido em Paranaguá em 1968, é despachante do Detran, casado, tem quatro filhos e um neto. Vereador por dois mandatos, se notabilizou e obteve apoio popular ao propor e conseguir a aprovação de leis visando sempre a inclusão de portadores de necessidades especiais e diversos benefícios sociais à população menos favorecida.