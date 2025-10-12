Com presença do Litoral, Paraná promove seus atrativos na feira de turismo do Paraguai

Estande do Viaje Paraná conta com 27 coexpositores paranaenses para apresentar seus serviços e atrativos

Foto: Viaje Paraná

Atrativos e produtos turísticos de Foz do Iguaçu, Curitiba e do Litoral do Paraná são apresentados ao público da Fitpar 2025 – a Feira Internacional de Turismo do Paraguai, que começou na sexta-feira (10) e vai até este domingo (12).

O Governo do Estado, através de estande do Viaje Paraná, leva 27 coexpositores paranaenses para apresentar os melhores serviços e atrativos.

No ano passado, a Fitpar contou com 837 expositores, de dez países, representando mais de 300 marcas e destinos turísticos. Passaram pelo local do evento mais de 7,5 mil pessoas, com destaque para os profissionais do setor (2,5 mil). A feira acontece no Centro de Convenções Mariscal, em Assunção, com funcionamento diário, das 10h às 20h.

“O Paraguai é o maior emissor de turistas estrangeiros para o Paraná e manter essa conexão com o trade local, e também com os turistas, é fundamental para que o Estado continue sendo um destino escolhido pelo país vizinho”, afirmou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

De janeiro a setembro deste ano o Paraná recebeu mais de 319,2 mil turistas paraguaios. Segundo o embaixador do Brasil no Paraguai, José Marcondes de Carvalho, é importante que o Estado esteja presente em eventos como a Fitpar.

“O Paraná é o quarto estado que mais recebe turistas estrangeiros no país e o Paraguai é o país que mais contribui para isso. Se o Estado não estivesse presente em feiras assim, certamente esse número seria menor”, disse. “O Paraná tem uma diversidade de destinos e é importante divulgar isso, aproximar-se dos agentes e operadores de turismo para capturar o consumidor paraguaio”, completou o embaixador.

Para a promoção do Paraná como destino turístico, além da participação dos coexpositores, o Viaje Paraná distribui materiais informativos traduzidos para o espanhol.

“Produzimos uma revista especial para a FIT Buenos Aires e a Fitpar em Assunção, pensando justamente em fortalecer a promoção dos destinos paranaenses entre os argentinos e paraguaios, com ênfase muito grande em nosso litoral, não apenas as praias, mas toda a grandiosidade da Mata Atlântica, além de Curitiba e Foz do Iguaçu. São públicos prioritários e fundamentais para aumentar o fluxo de visitantes estrangeiros para o nosso estado”, disse o diretor de Promoção Comercial do Viaje Paraná, Eduardo Aguiar.

Fitpar – Organizada pela Associação Paraguaia de Agências de Viagem e Empresas de Turismo (Asatur), a feira é considerada uma das mais importantes do setor no Paraguai. O evento tem o apoio de instituições como a Secretaria Nacional de Turismo (Senatur) e Itaipu Binacional.