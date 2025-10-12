Correio do Litoral
Com presença do Litoral, Paraná promove seus atrativos na feira de turismo do Paraguai

Redação

Estande do Viaje Paraná conta com 27 coexpositores paranaenses para apresentar seus serviços e atrativos

Foto: Viaje Paraná

Atrativos e produtos turísticos de Foz do Iguaçu, Curitiba e do Litoral do Paraná são apresentados ao público da Fitpar 2025 – a Feira Internacional de Turismo do Paraguai, que começou na sexta-feira (10) e vai até este domingo (12).

O Governo do Estado, através de estande do Viaje Paraná, leva 27 coexpositores paranaenses para apresentar os melhores serviços e atrativos.

No ano passado, a Fitpar contou com 837 expositores, de dez países, representando mais de 300 marcas e destinos turísticos. Passaram pelo local do evento mais de 7,5 mil pessoas, com destaque para os profissionais do setor (2,5 mil). A feira acontece no Centro de Convenções Mariscal, em Assunção, com funcionamento diário, das 10h às 20h.

“O Paraguai é o maior emissor de turistas estrangeiros para o Paraná e manter essa conexão com o trade local, e também com os turistas, é fundamental para que o Estado continue sendo um destino escolhido pelo país vizinho”, afirmou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

De janeiro a setembro deste ano o Paraná recebeu mais de 319,2 mil turistas paraguaios. Segundo o embaixador do Brasil no Paraguai, José Marcondes de Carvalho, é importante que o Estado esteja presente em eventos como a Fitpar.

“O Paraná é o quarto estado que mais recebe turistas estrangeiros no país e o Paraguai é o país que mais contribui para isso. Se o Estado não estivesse presente em feiras assim, certamente esse número seria menor”, disse. “O Paraná tem uma diversidade de destinos e é importante divulgar isso, aproximar-se dos agentes e operadores de turismo para capturar o consumidor paraguaio”, completou o embaixador.

Para a promoção do Paraná como destino turístico, além da participação dos coexpositores, o Viaje Paraná distribui materiais informativos traduzidos para o espanhol.

“Produzimos uma revista especial para a FIT Buenos Aires e a Fitpar em Assunção, pensando justamente em fortalecer a promoção dos destinos paranaenses entre os argentinos e paraguaios, com ênfase muito grande em nosso litoral, não apenas as praias, mas toda a grandiosidade da Mata Atlântica, além de Curitiba e Foz do Iguaçu. São públicos prioritários e fundamentais para aumentar o fluxo de visitantes estrangeiros para o nosso estado”, disse o diretor de Promoção Comercial do Viaje Paraná, Eduardo Aguiar.

Fitpar – Organizada pela Associação Paraguaia de Agências de Viagem e Empresas de Turismo (Asatur), a feira é considerada uma das mais importantes do setor no Paraguai. O evento tem o apoio de instituições como a Secretaria Nacional de Turismo (Senatur) e Itaipu Binacional.

