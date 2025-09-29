Viaje Paraná leva barreado a Buenos Aires e público fica encantado

“Muy rico”, “combinacion perfecta” e “delicioso” foram alguns dos elogios atribuídos ao barreado do Litoral do Estado na Feira Internacional de Turismo

Fotos: Viaje Paraná

Quem participa da Feira Internacional de Turismo (FIT América Latina), em Buenos Aires, na Argentina, depara-se com um prato popular e tradicional dos paranaenses. O Viaje Paraná, órgão de promoção turística do Governo do Estado, está no evento e, entre materiais e coexpositores, promove sessões de degustação do barreado aos visitantes no seu estande.

Prato típico do Litoral do Paraná, o barreado é parte da cultura caiçara. Ele é feito tradicionalmente com carne bovina cozida em panela de barro, até o ponto de desmanche, misturada na sequência com farinha até formar um pirão, e finalizado com banana. Na feira internacional, a iguaria foi preparada pelo chef João Scalzo e lotou o estande do Viaje Paraná em três dias de evento.

Entre o público estrangeiro, os feebacks foram majoritariamente positivos: “Muy rico”, “combinacion perfecta” e “delicioso”. Além da história e do modo de preparo da iguaria – exclusividades que resultaram no reconhecimento do INPI com a certificação de Identidade Geográfica –, o que mais chamou atenção dos visitantes foi a combinação entre os ingredientes.

O barreado é um dos 21 produtos paranaenses com selo de Indicação Geográfica (IG), concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O reconhecimento comprova tanto a qualidade do prato quanto a originalidade de sua produção feita, exclusivamente, no Litoral paranaense. Além dele, no estande do Viaje Paraná na FIT em Buenos Aires teve degustação do Café de Carlópolis (originário do Norte Pioneiro), que também é um produto paranaense com selo de IG.

“É muito bom, nunca havia experimentado um prato como esse. Se eu pudesse definir em poucas palavras, diria que é delicioso, bem saboroso mesmo”, afirmou Nicoly González, visitante de La Plata, capital da província de Buenos Aires.

“Amo o Brasil e adorei experimentar esse prato, que tem uma combinação diferente, entre carne, banana e farinha. Estava muito bom, com um sabor que nunca havia experimentado, me encantou”, disse o argentino Alex Escobar.

Contato com agentes

Além da divulgação, networking e contato com o mercado do país vizinho e todo o continente, nesta segunda-feira (29) o Viaje Paraná apresentou os destinos e potenciais paranaenses ao trade, durante uma rodada de negócios que reuniu cerca de 25 profissionais do Exterior.

O objetivo foi mostrar um pouco mais do Estado aos trade, como agentes de viagens e operadoras de turismo, impactando o mercado do país vizinho, um dos maiores emissores de turistas estrangeiros ao Paraná. Dos mais de 764 mil turistas estrangeiros que chegaram ao Paraná entre janeiro e agosto deste ano, 38% são da Argentina – o equivalente a mais de 290,9 mil viajantes.

Recorde

Este ano, o estande do Viaje Paraná divide espaço com a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, que reforça a promoção do destino. Esse é o maior estande viabilizado pelo órgão de promoção em feiras internacionais desde 2023. O espaço de 114 m² é um convite aos players, turistas e público da feira para que conheçam atrativos, produtos e serviços qualificados do Estado ao longo do evento, que segue até esta terça (30).

Lá estão reunidos materiais de divulgação traduzidos, coexpositores do setor estadual e ativações especiais (como a Kapivara). Ao todo, 18 coexpositores participam do estande do Viaje Paraná, entre agências de viagens, meios de hospedagens e representantes de prefeituras, selecionados por meio de Manifestação de Interesse.

Saiba como foram os dois primeiros dias do Paraná na Feira Internacional de Turismo em Buenos Aires AQUI.