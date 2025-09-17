Com participação do Litoral, Viaje Paraná divulga estado em feira de turismo de Buenos Aires

Para Luciana Costa, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná, participação nas feiras internacionais tem sido estratégica para o posicionamento do município no mercado estrangeiro

Foto: Buenos Aires Turismo

O Viaje Paraná, órgão de promoção turística do Governo do Estado, segue com sua missão de levar produtos, serviços e promover o setor paranaense ao mercado internacional.

A próxima parada é em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 27 a 30 deste mês, para participar da Feira Internacional de Turismo da América Latina, uma das maiores e mais importantes feiras de turismo do continente.

A programação da FIT América Latina é uma boa oportunidade para negócios, networking estratégico e divulgação de destinos em potencial. Além de uma vitrine comercial, o evento é uma plataforma que reúne os participantes mais influentes do turismo global, com empresas, destinos e profissionais de todo o mundo.

Além da divulgação de destinos, o Viaje Paraná levará profissionais e empresários estaduais, uma forma de aproximar os mercados e mostrar os potenciais paranaenses do setor. Ao todo, 18 coexpositores estão confirmados para participar do estande do órgão de promoção na feira, entre agências de viagens, meios de hospedagens e representantes de prefeituras, selecionados por meio de Manifestação de Interesse.

Eles são: Prefeitura de Pontal do Paraná; Nadai Confort Hotel & Spa; Eco Cataratas Resort; BRT Operadora; Brementur Agência de Turismo; Dreams Park Show; Rede Soul de Hotéis; Serra Verde Express; Dom Pedro I Palace Hotel; Sanma Hotel; Instituto Curitiba de Turismo e Eventos; Rede Viale de Hotéis; Centro de Convenções de Foz do Iguaçu; Bristol Hotéis. Hotel NH Five; Entre Turismo Agência de Viagens; Café Carlópolis; e Connect Iguassu.

“O nosso objetivo é unir o público e o privado na promoção do turismo estadual. Levando as empresas para os eventos internacionais, estamos estimulando os negócios do setor. Ao mesmo tempo em que divulgamos os nossos atrativos, o público estrangeiro também passa a enxergar o Estado como um destino qualificado, com bom atendimento e variedade de serviços”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

Esta é a segunda participação do Viaje Paraná na Feira Internacional de Turismo na Argentina – a FIT América Latina BUE 2025. O evento, considerado um dos maiores do gênero no continente, teve em sua última edição em 2024 um público de aproximadamente 125 mil pessoas. No ano passado o Estado inovou ao apresentar a gastronomia típica do Litoral, com sessões de degustação que lotaram o estande do Viaje Paraná.

Pontal, a Sua Praia

Luciana Costa, na FIT Turismo de 2024 | foto: Viaje Paraná

Participar ao lado do Viaje Paraná em feiras especializadas representa uma vitrine e oportunidade imperdível aos coexpositores, que podem divulgar seus produtos, serviços e municípios a um mercado que é importante ao Estado. O Paraná recebeu neste ano, entre janeiro e agosto, mais de 764 mil turistas estrangeiros. A Argentina representa 38% deste total, enviando mais de 290,9 mil turistas ao Estado no período.

Para Luciana Goldschmidt Costa, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná, as feiras vêm apresentando resultados consistentes. Segundo ela, uma pesquisa recente apontou crescimento no número de visitantes estrangeiros no município, conforme relatos dos meios de hospedagem locais.

Segundo ela, a participação nas feiras internacionais tem sido estratégica para o posicionamento do município no mercado estrangeiro. “Em 2024, participamos pela primeira vez de um evento deste, a convite do Viaje Paraná, promovendo a marca ‘Pontal, a Sua Praia’. Os resultados foram visíveis: além da troca de experiências e do fortalecimento institucional, observamos impactos concretos no aumento do interesse pelo destino. Essa atuação integrada reforça a identidade regional e faz parte da estratégia de fortalecimento do Litoral do Paraná”, disse.

A oportunidade também foi aprovada por Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express. A empresa opera o trem que desce a Serra do Mar, ligando Curitiba até Morretes, no Litoral. O atrativo foi eleito um dos melhores passeios de trem do mundo pelos jornais The Guardian, The Wall Street Journal e também pela editora britânica Lonely Planet. O trajeto recebe uma média de 250 mil turistas por ano, sendo quase 10% deles estrangeiros.

“A feira é o espaço ideal para reforçar a força do nosso Estado no turismo, construir novas alianças estratégicas e ampliar a visibilidade de um produto que conecta natureza, cultura e história em uma experiência singular. Estar no estande do Viaje Paraná em Buenos Aires é uma oportunidade única de apresentar ao mercado internacional o passeio de trem pela Serra do Mar Paranaense, reconhecido como um dos mais bonitos do mundo”, contou Adonai.

Missão no exterior

FIT Turismo em 2024 | foto: Viaje Paraná

O Viaje Paraná tem participado de diferentes eventos e promovido ações no Exterior, sobretudo focando no público da América Latina. O órgão de promoção já realizou neste mês de setembro uma capacitação exclusiva de agentes de viagens do Uruguai, durante o Meeting Paraná e, após a FIT em Buenos Aires, já se programa para participar da Fitpar, no Paraguai, entre os dias 10 e 12 de outubro.

A expectativa é que, juntas, as três programações reúnam um público de 135 mil pessoas, além de 40 coexpositores estaduais. Uruguai, Argentina e Paraguai representam 79% do total da entrada de visitantes estrangeiros no Estado em 2025. Desde 2018, quando os dados passaram a ser divulgados pela Embratur, mais de 3,8 milhões de turistas vieram ao Paraná, oriundos dos três países.