Comerciantes e moradores aprovam programação e lotam o segundo dia do Natal para Todos em Paranaguá

Famílias relatam encantamento com a decoração e apresentações; artesãos comemoram oportunidade inédita de trabalho e visibilidade na Praça de Eventos

Fotos: Wilson Leandro

A Praça de Eventos do Centro Histórico de Paranaguá voltou a ficar completamente tomada por famílias neste domingo (7)durante mais um dia de apresentações do Natal para Todos, programação promovida pela Prefeitura de Paranaguá. O público acompanhou espetáculos de balé, coral, apresentações teatrais e aguardou, em clima de euforia, a chegada do Papai Noel de barco – novamente realizada pelo Rio Itiberê, em um dos momentos mais celebrados do fim de semana.

Ao longo do dia, moradores e turistas circularam pela área iluminada, com destaque para a árvore tecnológica de Natal de 22 metros, a Casa do Papai Noel, a decoração temática espalhada pela praça e a passarela iluminada da Ilha dos Valadares. A estrutura ganhou ainda mais movimento com a presença de quase 100 empreendedores locais, entre artesãos e ambulantes, que ocupam os espaços destinados às vendas durante toda a programação.

Presente na praça, o prefeito Adriano Ramos falou sobre o sentimento de acompanhar o impacto da programação na cidade. “É mágico. O que tem acontecido aqui é algo realmente mágico. A gente percebe que o espírito de Natal — que era o nosso grande objetivo — tocou o coração de todos desde ontem. Hoje foi mais uma noite especial, com apresentação maravilhosa e a casinha do Papai Noel cheia de criança. Tem sido um prazer passear pela praça e ver a felicidade das famílias, especialmente das crianças”, disse.

O prefeito afirmou que oferecer esse tipo de celebração para a população era um compromisso assumido desde o início da gestão. “Passei pela Câmara Municipal e sempre senti falta desse tipo de evento na cidade. Começamos pela Festa do Trabalhador, depois vieram as festas de julho e agosto, criamos o Dia das Crianças em outubro e agora o Natal. Nossa população merece. Nosso povo merece. Nossa cidade merece — ainda mais sendo a cidade mãe do Paraná. É muito especial ver isso acontecer logo no primeiro ano”, destacou.

Valorização de artistas e empreendedores locais

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis Neto, o Juca, destacou que o conceito do Natal para Todos foi construído para devolver protagonismo aos artistas da cidade. “A programação foi pensada para oportunizar. O prefeito Adriano Ramos pediu que abríssemos espaço para balés locais, igrejas, escolas, para que a praça voltasse a ser um espaço também para os amadores. Teremos profissionais, claro, mas também quem produz cultura ao longo do ano. A proposta é apoiar novos centros culturais para que, no próximo Natal, tenhamos ainda mais apresentações”, explicou.

Segundo o secretário, a abertura oficial — realizada no sábado, dia 6, à noite — superou qualquer expectativa. “A abertura foi emocionante. O Papai Noel se emocionou, a Mamãe Noel chorava no barco ao ver tanta gente esperando. Eu nunca tinha visto tanta criança acompanhando a chegada do Papai Noel dessa forma. Parecia um show nacional. A praça inteira lotada. Foi algo lindo”, relatou.

Além das apresentações, Juca destacou a participação dos empreendedores. “Ofertamos quase 100 espaços para quem trabalha com artesanato, gastronomia, produtos locais. A ideia é abrir espaço, ajudar, fortalecer quem vive do próprio trabalho. Essa oportunidade nunca tinha acontecido dessa forma”, disse.

Famílias celebram a novidade e destacam ambiente acolhedor

A grandiosidade da decoração e o clima da praça chamaram atenção de quem mora na cidade. Moradora do bairro Costeira, Bruna Caloni se surpreendeu com o que encontrou. “A gente está encantado. Não imaginávamos que seria tão iluminado e com tantas atrações. Foi uma surpresa muito legal ver o Papai Noel chegando e ouvir a banda. Muito emocionante”, relatou.

Bruna, o marido e o pequeno Ian, de um ano e 10 meses, pretendem voltar mais vezes. “Se depender da gente, vamos passar por aqui todas as noites até o dia 23”, comentou.

A programação também recebeu quem buscava acompanhar pela primeira vez uma grande celebração de Natal na cidade. A moradora do Jardim Paraná, Mariana Farias de Matos, foi à praça com o marido, Lucas Vinicius Pinheiro Norato, e o filho Vicente, de quatro anos, curiosos para descobrir o que encontrariam.

“Nos últimos Natais não teve nada parecido. A cidade era decorada de forma bem mais simples. Agora está totalmente diferente. É a primeira vez que ele vai ver tudo isso, então estamos na expectativa”, disse Mariana.

Artesãs comemoram visibilidade inédita

Entre os empreendedores locais, o sentimento predominante é de reconhecimento. A artesã Maria Fátima Alves de Leão, que trabalha há cerca de 15 anos com produção de guirlandas, bonecos e peças em tecido e madeira, celebrou a oportunidade. “Nunca teve um Natal tão lindo como agora. E nunca tivemos uma oportunidade tão boa. Está sendo excelente. A Prefeitura está de parabéns. O espaço que deram para nós é ótimo, com muita visibilidade”, disse Maria.

Sobre as vendas, a expectativa também é positiva. “Estamos esperançosas. Já vendemos algumas peças e acreditamos que até o dia 23 o movimento vai aumentar”, comentou a artesã.

Há quatro anos empreendendo na área gastronômica em Paranaguá, Lenice Rocha também destacou o impacto da iniciativa. “Está sendo maravilhoso. As vendas estão muito boas e a praça está sempre lotada. Quero agradecer à Secretaria de Cultura e Turismo e à equipe que nos trouxe para cá. É a primeira vez que participamos de uma programação de Natal assim, e está tudo muito bonito”, celebrou.

Programação segue até o dia 23 com atrações diárias

A agenda do Natal para Todos continua ao longo das próximas semanas, sempre na Praça de Eventos.

Entre os destaques:

• Pista de patinação no gelo a partir desta segunda-feira, dia 8, às 20h (levar meias).

• Show nacional com Naiara Azevedo no dia 19, às 22h.

• Atividades diárias com apresentações culturais, música, teatro, espaços temáticos e a Casa do Papai Noel aberta para visitação.

Fonte: PMP / jornalista: Luiza Rampelotti