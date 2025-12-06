Paranaguá iniciará o Natal Para Todos com programação especial neste sábado

O Papai Noel chegará de barco, no Rio Itiberê, hoje, durante a abertura da programação natalina

A Prefeitura de Paranaguá realiza neste sábado, dia 6, a abertura oficial do evento Natal Para Todos, que promete encantar moradores e visitantes na Praça de Eventos, no Centro Histórico. A celebração, a qual é a maior dos últimos tempos na cidade, começa às 19h, com uma recepção especial ao público, seguida, às 19h30, de uma apresentação de ballet da Escola Danser.

O ponto alto da noite será às 20h30, na abertura oficial, com a chegada do Papai Noel de barco, marcando oficialmente, o início das festividades natalinas na cidade.

Na ocasião, haverá a entrega da chave da cidade, acendimento oficial das luzes de Natal e uma sessão de fotos com o bom velhinho.

Um Natal para celebrar a união entre as famílias

O prefeito Adriano Ramos destaca a importância do momento para que a cidade seja marcada por um Natal de união entre as famílias. “Paranaguá inicia hoje, um período de encanto e celebração. O Natal Para Todos foi pensado para acolher cada pessoa e renovar o espírito natalino verdadeiro, em nossa cidade”, destacou. “Nossa população merece sorrir, brincar, se divertir e celebrar o Natal com paz e união”, reforçou o prefeito.

A vice-prefeita Fabiana Parro também enalteceu a importância do momento para a cidade. “O Natal Para Todos é a celebração do amor que temos por Paranaguá. Cada luz acesa, cada detalhe foi pensado para tocar o coração das famílias e reacender a esperança em cada um. Que este momento traga abraços mais fortes, sorrisos fáceis e a certeza de que juntos construímos uma Paranaguá mais humana e acolhedora”, diz a vice-prefeita.

O município reforça o convite para que as famílias participem da noite de encanto, que abre a programação completa do Natal em Paranaguá.

A programação segue até o dia 23 de dezembro, com apresentações musicais e artísticas, pista de patinação (até 5 de janeiro), shows e diversas atrações para todas as idades. No local, haverá ainda brinquedos, feira do artesanato e estrutura gastronômica.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti