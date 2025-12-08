Missão Paraná IV realiza policiamento no Litoral durante esta semana

Ao longo de toda a semana, equipes das polícias Militar, Civil, Penal, Científica e do Corpo de Bombeiros estarão mobilizadas na região, com passagens Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaraqueçaba, Guaratuba, Pontal do Paraná e Matinhos

Foto: Sesp

A partir desta segunda-feira (8), a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) dá início à quarta edição da Missão Paraná, iniciativa que aproxima a gestão da segurança pública das demandas da população e das lideranças regionais.

Desta vez, a ação acontece no Litoral do Estado, com passagem por Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaraqueçaba, incluindo ilhas e comunidades marítimas da região.

“A Missão Paraná parte do entendimento de que cada cidade tem suas próprias necessidades e desafios e, por isso, as soluções também precisam respeitar essas particularidades. Quem vive a realidade do território tem muito a contribuir para a construção de políticas mais eficazes. Mais do que uma ação institucional, esta é uma oportunidade real de escuta e diálogo”, afirma o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Ao longo de toda a semana, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná estarão mobilizadas para aproximar as forças policiais da população, promover atendimentos, receber demandas locais, orientar moradores e intensificar o patrulhamento ostensivo em áreas urbanas, portuárias, turísticas e nas comunidades.

Assim como nas edições anteriores, a Missão Paraná IV busca ampliar a presença direta do Estado em localidades estratégicas, oferecer respostas rápidas às necessidades regionais e fortalecer a sensação de segurança por meio da atuação integrada das instituições. Ao ouvir lideranças locais, visitar estruturas de segurança, acompanhar rotinas de trabalho e promover ações compartilhadas com os municípios, a missão contribui para ajustar estratégias, aprimorar práticas e implementar melhorias permanentes na política de segurança pública.

EDIÇÕES ANTERIORES – As três primeiras edições da Missão Paraná percorreram cidades das regiões Oeste, Noroeste, Sudoeste, Central, Norte e dos Campos Gerais, consolidando um modelo de trabalho integrado e participativo entre os órgãos de segurança.