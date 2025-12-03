Paranaguá anuncia o maior Natal dos últimos tempos com shows gratuitos e pista de patinação
Apresentações de ballet e show da cantora Naiara Azevedo estão entre atrações natalinas, que começam nesta sexta-feira (5) com a chegada do Papai Noel
A Prefeitura de Paranaguá realiza uma das maiores celebrações natalinas da história do município. A abertura oficial do “Natal para Todos” será realizada na sexta-feira, dia 5, marcando o início de uma programação repleta de atrações gratuitas para toda a população.
O evento contará com a tradicional chegada do Papai Noel, apresentações culturais, espaços temáticos e novidades que prometem encantar moradores e turistas na Praça de Eventos.
De acordo com o prefeito Adriano Ramos, a programação festiva foi pensada para que todos os parnanguaras possam aproveitar o momento natalino em família, reacendendo valores de união, respeito e amor.
“É com muita alegria que anunciamos a maior programação de Natal da história de Paranaguá. Preparamos cada detalhe com carinho para que nossas famílias, nossas crianças e todos que visitarem a cidade vivam momentos especiais, de encanto e união”, destacou o prefeito.
“Este é um período em que reforçamos valores importantes, como solidariedade e esperança. Por isso, fazemos questão de investir em uma celebração que transforma a cidade, movimenta o comércio local, gera oportunidades e leva mais beleza e alegria para todos os cantos da cidade de Paranaguá”, enfatiza.
A vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, convida a população para prestigiar a festa. “É com enorme satisfação que celebramos, juntos, a maior programação de Natal que Paranaguá já realizou. Este é um momento especial, em que nossa cidade se enche de alegria, luz, beleza e esperança. Convido cada família a viver o encanto dessa época tão significativa. Que este Natal ilumine nossos lares e nossos caminhos”, declarou.
Entretenimentos
Entre os destaques deste ano está a pista de patinação no gelo, com 20×10 metros, que ficará instalada até o dia 6 de janeiro e funcionará gratuitamente. Outro atrativo que promete chamar a atenção é a árvore tecnológica de 22 metros, a qual fará parte da cenografia principal montada às margens do Rio Itiberê. A programação inclui ainda o espetáculo natalino “Encantada”, que levará para as ruas um grande desfile com personagens temáticos e apresentações especiais. Até o dia 23 de dezembro, diversas atividades ocorrerão em diferentes pontos da cidade, incluindo projeções em LED, teatro, mostras artísticas, ballet, fandango e apresentações de talentos locais.
Pista de Patinação
As atividades da pista de patinação são gratuitas. Podem patinar no local 30 pessoas por vez, durante 20 minutos. O tempo será contabilizado por um relógio, que faz parte da estrutura. A pista funcionará no local de 5 de dezembro a 6 de janeiro, das 14 h às 23h30.
Show nacional
Um dos momentos mais aguardados será o show nacional da cantora Naiara Azevedo, marcado para 19 de dezembro, na Praça 29 de Julho. Além disso, o Museu, o Club Literário, que receberá uma cantata nas sacadas e outros espaços culturais também integrarão o roteiro natalino.
A cidade receberá uma decoração especial, com luzes, cores e elementos temáticos em praças e pontos turísticos. A Estação Ferroviária já passa por transformação com a montagem do presépio, da Casa do Papai Noel e demais adornos, em uma ação conjunta entre a Prefeitura, Provopar Paranaguá e voluntários.
O centro das celebrações será a Praça de Eventos onde haverá pavilhões de eventos, a árvore gigante, a pista de patinação, feiras de artesanato e praça de alimentação, concentrando grande parte das atividades previstas.
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) está finalizando os últimos detalhes da programação, que terá apresentações artísticas, fanfarras, intervenções culturais e diversas atrações que reforçam o espírito natalino e celebram a identidade cultural de Paranaguá.
Programação “Natal para Todos”
05/12(sexta-feira)
18h – Cerimônia de Abertura e Entrega da Chave da Cidade para Papai Noel
18h30 – Fanfarra do Colégio Leão XIII
19h – Chegada do Pai Noel
6/12 (sábado)
18h- Apresentação de Danser Ballet
7/12 (domingo)
17h – Dione “Michael Jackson”
17h30 – Ballet Bravo Centro de Danças “A Quebra Nozes”
18h – Coral Adventista
19h30 – Grande apresentação com Show de Natal “Encantada”
Dia 8/12 (segunda-feira)
9h – Motor Home – Abertura Circuito Caminhos do Paraná
17h – Walking Tour Circuito Caminhos do Paraná
17h30 – Plantio de arvores – Circuito Caminhos do Paraná
18h – Circuito Caminhos do Paraná
18h30 – Circuito Caminhos do Paraná
19h – Cerimônia de Agradecimento/Fechamento das Atividades Circuito Caminhos do Paraná
19h30 – Tocadores de Blues
Dia 12/12 (sexta-feira)
19h30 – Projeção no Museu + Fandango – PARNAX
Dia 13/12 (sábado)
17h – Dione “Michael Jackson”
18h – Bravo Centro de Danças “A Quebra Nozes”
18h30 até 21h – Encantada Show de Natal
21h30 – Projeção no Museu + Fandango – PARNAX
Dia 14/12 (domingo)
17h – Banda Ritalina
17h30 – Grupo de Dança Unati
18h – Grupo de Dança Jessica Santos Ballet
18h30 até 21h30 – Encantada Show de Natal
Dia 17/12 (quarta-feira)
19h – Coro Hosanas , Primeira Igreja Batista de Paranaguá / Sacadas do Club Literário (centro)
Dia 19/12 (sexta-feira)
22h- Show Nacional com Naiara Azevedo
Dia 20/12 (sábado)
17h – Cia de Dança Renarah (árabe, cigana e dança inclusiva)
19h às 22h – Desfile Papai Noel (fotos com Papai Noel)
22h30 – Banda
23h30 – Banda
Dia 21/12 (domingo)
16h30 – Cia de Dança Renarah (árabe, cigana e dança inclusiva)
17h- Grupo de Dança Unati
17h30 – Dione “Michael Jackson”
19h às 22h – Desfile Papai Noel (fotos com Papai Noel)
22h30 Banda Reggae
Dia 22/12 (segunda-feira)
19h30 – Cantata de Natal Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo (Orquestra Yanni e Coral)
21h30 – Coral Grupo Unati
Dia 23/12 (terça-feira)
19h30 – Banda Estilo Livre
20h30 – 3 Rio Prog
Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi