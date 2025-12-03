Paranaguá anuncia o maior Natal dos últimos tempos com shows gratuitos e pista de patinação

Apresentações de ballet e show da cantora Naiara Azevedo estão entre atrações natalinas, que começam nesta sexta-feira (5) com a chegada do Papai Noel

A Prefeitura de Paranaguá realiza uma das maiores celebrações natalinas da história do município. A abertura oficial do “Natal para Todos” será realizada na sexta-feira, dia 5, marcando o início de uma programação repleta de atrações gratuitas para toda a população.

O evento contará com a tradicional chegada do Papai Noel, apresentações culturais, espaços temáticos e novidades que prometem encantar moradores e turistas na Praça de Eventos.

De acordo com o prefeito Adriano Ramos, a programação festiva foi pensada para que todos os parnanguaras possam aproveitar o momento natalino em família, reacendendo valores de união, respeito e amor.

“É com muita alegria que anunciamos a maior programação de Natal da história de Paranaguá. Preparamos cada detalhe com carinho para que nossas famílias, nossas crianças e todos que visitarem a cidade vivam momentos especiais, de encanto e união”, destacou o prefeito.

“Este é um período em que reforçamos valores importantes, como solidariedade e esperança. Por isso, fazemos questão de investir em uma celebração que transforma a cidade, movimenta o comércio local, gera oportunidades e leva mais beleza e alegria para todos os cantos da cidade de Paranaguá”, enfatiza.

A vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, convida a população para prestigiar a festa. “É com enorme satisfação que celebramos, juntos, a maior programação de Natal que Paranaguá já realizou. Este é um momento especial, em que nossa cidade se enche de alegria, luz, beleza e esperança. Convido cada família a viver o encanto dessa época tão significativa. Que este Natal ilumine nossos lares e nossos caminhos”, declarou.

Entretenimentos

Entre os destaques deste ano está a pista de patinação no gelo, com 20×10 metros, que ficará instalada até o dia 6 de janeiro e funcionará gratuitamente. Outro atrativo que promete chamar a atenção é a árvore tecnológica de 22 metros, a qual fará parte da cenografia principal montada às margens do Rio Itiberê. A programação inclui ainda o espetáculo natalino “Encantada”, que levará para as ruas um grande desfile com personagens temáticos e apresentações especiais. Até o dia 23 de dezembro, diversas atividades ocorrerão em diferentes pontos da cidade, incluindo projeções em LED, teatro, mostras artísticas, ballet, fandango e apresentações de talentos locais.

Pista de Patinação

As atividades da pista de patinação são gratuitas. Podem patinar no local 30 pessoas por vez, durante 20 minutos. O tempo será contabilizado por um relógio, que faz parte da estrutura. A pista funcionará no local de 5 de dezembro a 6 de janeiro, das 14 h às 23h30.

Show nacional

Um dos momentos mais aguardados será o show nacional da cantora Naiara Azevedo, marcado para 19 de dezembro, na Praça 29 de Julho. Além disso, o Museu, o Club Literário, que receberá uma cantata nas sacadas e outros espaços culturais também integrarão o roteiro natalino.

A cidade receberá uma decoração especial, com luzes, cores e elementos temáticos em praças e pontos turísticos. A Estação Ferroviária já passa por transformação com a montagem do presépio, da Casa do Papai Noel e demais adornos, em uma ação conjunta entre a Prefeitura, Provopar Paranaguá e voluntários.

O centro das celebrações será a Praça de Eventos onde haverá pavilhões de eventos, a árvore gigante, a pista de patinação, feiras de artesanato e praça de alimentação, concentrando grande parte das atividades previstas.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) está finalizando os últimos detalhes da programação, que terá apresentações artísticas, fanfarras, intervenções culturais e diversas atrações que reforçam o espírito natalino e celebram a identidade cultural de Paranaguá.

Programação “Natal para Todos”

05/12(sexta-feira)

18h – Cerimônia de Abertura e Entrega da Chave da Cidade para Papai Noel

18h30 – Fanfarra do Colégio Leão XIII

19h – Chegada do Pai Noel

6/12 (sábado)

18h- Apresentação de Danser Ballet

7/12 (domingo)

17h – Dione “Michael Jackson”

17h30 – Ballet Bravo Centro de Danças “A Quebra Nozes”

18h – Coral Adventista

19h30 – Grande apresentação com Show de Natal “Encantada”

Dia 8/12 (segunda-feira)

9h – Motor Home – Abertura Circuito Caminhos do Paraná

17h – Walking Tour Circuito Caminhos do Paraná

17h30 – Plantio de arvores – Circuito Caminhos do Paraná

18h – Circuito Caminhos do Paraná

18h30 – Circuito Caminhos do Paraná

19h – Cerimônia de Agradecimento/Fechamento das Atividades Circuito Caminhos do Paraná

19h30 – Tocadores de Blues

Dia 12/12 (sexta-feira)

19h30 – Projeção no Museu + Fandango – PARNAX

Dia 13/12 (sábado)

17h – Dione “Michael Jackson”

18h – Bravo Centro de Danças “A Quebra Nozes”

18h30 até 21h – Encantada Show de Natal

21h30 – Projeção no Museu + Fandango – PARNAX

Dia 14/12 (domingo)

17h – Banda Ritalina

17h30 – Grupo de Dança Unati

18h – Grupo de Dança Jessica Santos Ballet

18h30 até 21h30 – Encantada Show de Natal

Dia 17/12 (quarta-feira)

19h – Coro Hosanas , Primeira Igreja Batista de Paranaguá / Sacadas do Club Literário (centro)

Dia 19/12 (sexta-feira)

22h- Show Nacional com Naiara Azevedo

Dia 20/12 (sábado)

17h – Cia de Dança Renarah (árabe, cigana e dança inclusiva)

19h às 22h – Desfile Papai Noel (fotos com Papai Noel)

22h30 – Banda

23h30 – Banda

Dia 21/12 (domingo)

16h30 – Cia de Dança Renarah (árabe, cigana e dança inclusiva)

17h- Grupo de Dança Unati

17h30 – Dione “Michael Jackson”

19h às 22h – Desfile Papai Noel (fotos com Papai Noel)

22h30 Banda Reggae

Dia 22/12 (segunda-feira)

19h30 – Cantata de Natal Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo (Orquestra Yanni e Coral)

21h30 – Coral Grupo Unati

Dia 23/12 (terça-feira)

19h30 – Banda Estilo Livre

20h30 – 3 Rio Prog

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi