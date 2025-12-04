Prefeitura de Paranaguá promove audiência pública sobre revitalização da Orla da Rua da Praia

Encontro realizado na Aciap reuniu autoridades, representantes de órgãos estaduais e comunidade para detalhar o projeto que promete transformar a orla histórica de Paranaguá, valorizando o turismo e preservando o patrimônio

Prefeito Adriano Ramos: garantia que o projeto esteja de acordo com a população fotos: Moyses Zanardo

A Prefeitura de Paranaguá apresentou, na noite de quarta-feira (3), no auditório da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap), o anteprojeto de revitalização da Orla da Rua da Praia. O investimento, promovido pelo Governo do Estado, tem como objetivo beneficiar a população parnanguara e fortalecer o turismo na região histórica.

A audiência pública contou com a presença do prefeito Adriano Ramos, da vice-prefeita Fabiana Parro, de representantes do Iphan, do secretário estadual das Cidades, Guto Silva, além de outras autoridades.

O prefeito Adriano Ramos destacou que a proposta vem sendo construída desde o início da gestão, em parceria com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

“Essa é uma consulta pública para garantir que o projeto esteja de acordo com o que a população deseja. É um sonho que Paranaguá merece ver realizado. Trabalhamos junto ao governador, ao secretário Guto Silva, ao Iphan e ao IAT, realizando reuniões constantes para atender todas as recomendações. A revitalização vai transformar a orla do Rio Itiberê, qualificando pavimento, criando um novo espaço gastronômico, novos trapiches e um novo Mercado do Peixe. Não é apenas para atrair turistas, mas para oferecer à população um local, adequado de lazer”, afirmou.

A vice-prefeita Fabiana Parro reforçou a importância da participação popular no processo.

“É um momento muito importante para Paranaguá. Não podemos perder o timing do Governo do Estado. O projeto precisa atender a nossa população, valorizando nossa história e transformando a orla em um novo cartão-postal, sempre respeitando suas características originais”, disse.

Para o diretor de planejamento e projetos da Paraná Projetos, Célio José Gonçalves Watter, o litoral vive um momento de grandes investimentos.

“O projeto de Paranaguá integra uma estratégia estadual voltada ao desenvolvimento urbano e à mobilidade amigável, com atenção aos pedestres, ciclistas e ao respeito às características históricas da cidade. A revitalização abrangerá toda a orla do Centro Histórico e a via que segue até o terminal da marina”, explicou.

A superintendente do Iphan no Paraná, Fabiana Martins, ressaltou o compromisso dos governos municipal e estadual com a preservação do patrimônio.

“Estamos satisfeitos com o interesse em investir no centro histórico. A área é fundamental para a história do Paraná. Nossa preocupação é garantir que o projeto preserve as características que tornam Paranaguá especial. Já solicitamos algumas complementações e estamos alinhando para aprovar o projeto o quanto antes”, declarou.

A secretária municipal de Planejamento e Gestão, Vânia Foes, explicou que o anteprojeto foi elaborado pela Unilivre, equipe especializada em planejamento urbano.

“O projeto foi um presente do Governo do Estado. Aqui, buscamos apresentar a proposta à comunidade para realizar ajustes antes da licitação, que será conduzida pelo Estado. A área é tombada desde 1979, por isso sua estrutura e características não serão alteradas. Manteremos o paralelepípedo, resgataremos elementos históricos e faremos a requalificação desde a passarela da Ilha dos Valadares até o novo Mercado do Peixe. Haverá nova iluminação, mobiliário urbano, estação náutica e área adequada para embarque e desembarque”, detalhou.