Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Prefeitura de Paranaguá promove audiência pública sobre revitalização da Orla da Rua da Praia

Redação

Encontro realizado na Aciap reuniu autoridades, representantes de órgãos estaduais e comunidade para detalhar o projeto que promete transformar a orla histórica de Paranaguá, valorizando o turismo e preservando o patrimônio

Prefeito Adriano Ramos: garantia que o projeto esteja de acordo com a população fotos: Moyses Zanardo

A Prefeitura de Paranaguá apresentou, na noite de quarta-feira (3), no auditório da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap), o anteprojeto de revitalização da Orla da Rua da Praia. O investimento, promovido pelo Governo do Estado, tem como objetivo beneficiar a população parnanguara e fortalecer o turismo na região histórica.

A audiência pública contou com a presença do prefeito Adriano Ramos, da vice-prefeita Fabiana Parro, de representantes do Iphan, do secretário estadual das Cidades, Guto Silva, além de outras autoridades.

O prefeito Adriano Ramos destacou que a proposta vem sendo construída desde o início da gestão, em parceria com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

“Essa é uma consulta pública para garantir que o projeto esteja de acordo com o que a população deseja. É um sonho que Paranaguá merece ver realizado. Trabalhamos junto ao governador, ao secretário Guto Silva, ao Iphan e ao IAT, realizando reuniões constantes para atender todas as recomendações. A revitalização vai transformar a orla do Rio Itiberê, qualificando pavimento, criando um novo espaço gastronômico, novos trapiches e um novo Mercado do Peixe. Não é apenas para atrair turistas, mas para oferecer à população um local, adequado de lazer”, afirmou.

A vice-prefeita Fabiana Parro reforçou a importância da participação popular no processo.

“É um momento muito importante para Paranaguá. Não podemos perder o timing do Governo do Estado. O projeto precisa atender a nossa população, valorizando nossa história e transformando a orla em um novo cartão-postal, sempre respeitando suas características originais”, disse.

Para o diretor de planejamento e projetos da Paraná Projetos, Célio José Gonçalves Watter, o litoral vive um momento de grandes investimentos.

“O projeto de Paranaguá integra uma estratégia estadual voltada ao desenvolvimento urbano e à mobilidade amigável, com atenção aos pedestres, ciclistas e ao respeito às características históricas da cidade. A revitalização abrangerá toda a orla do Centro Histórico e a via que segue até o terminal da marina”, explicou.

A superintendente do Iphan no Paraná, Fabiana Martins, ressaltou o compromisso dos governos municipal e estadual com a preservação do patrimônio.

“Estamos satisfeitos com o interesse em investir no centro histórico. A área é fundamental para a história do Paraná. Nossa preocupação é garantir que o projeto preserve as características que tornam Paranaguá especial. Já solicitamos algumas complementações e estamos alinhando para aprovar o projeto o quanto antes”, declarou.

A secretária municipal de Planejamento e Gestão, Vânia Foes, explicou que o anteprojeto foi elaborado pela Unilivre, equipe especializada em planejamento urbano.

“O projeto foi um presente do Governo do Estado. Aqui, buscamos apresentar a proposta à comunidade para realizar ajustes antes da licitação, que será conduzida pelo Estado. A área é tombada desde 1979, por isso sua estrutura e características não serão alteradas. Manteremos o paralelepípedo, resgataremos elementos históricos e faremos a requalificação desde a passarela da Ilha dos Valadares até o novo Mercado do Peixe. Haverá nova iluminação, mobiliário urbano, estação náutica e área adequada para embarque e desembarque”, detalhou.

Redação
Leia também
Manchete

Paranaguá informa: abertura do Natal para Todos é adiada para sábado (6)

Manchete

Paranaguá anuncia o maior Natal dos últimos tempos com shows gratuitos e pista de patinação

Paranaguá

Venda de livro sobre o Porto de Paranaguá arrecada R$ 141,2 mil para instituições de combate ao câncer

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá apresenta projeto de revitalização da orla na Associação Comercial

Paranaguá

Feirão de Empregos da Prefeitura de Paranaguá garante 107 contratações em um dia

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá fortalece parceria com o Proerd para ampliar prevenção à violência e às drogas