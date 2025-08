Requalificação da orla de Pontal recebe licença para início das obras

Imagens: Ricardo Amaral Arquitetos Associados

O IAT (Instituto Água e Terra) entregou nesta quinta-feira (31) a Licença de Instalação da primeira fase do projeto de requalificação da orla de Pontal do Paraná. O documento autoriza o início das obras no trecho entre os balneários de Monções e Canoas.

Dois dias antes, na terça-feira (29), o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública para cancelar a licença ambiental e paralisar a obra “por irregularidades ambientais”.

Previsão de entregar obra antes do verão 26-27

A primeira etapa das obras vai contemplar 3,66 quilômetros entre os balneários de Monções e Canoas, com investimento de R$ 34,5 milhões do Governo do Estado e previsão de execução de 13 meses, ou seja, antes do início da temporada de verão 2026-2027.

O projeto inclui ciclovia, pista de corrida, novo calçamento, áreas de lazer, quiosques e dispositivos de acessibilidade, como passarelas e sinalizações.

As máquinas já estão em atividade no canteiro montado no balneário de Praia de Leste. Nesta fase inicial, as intervenções envolvem drenagem, terraplanagem e pavimentação, “respeitando integralmente as áreas de restinga”, segundo o Governo do Estado. A execução está sob responsabilidade do Consórcio Orla de Pontal, também encarregado dos projetos básico e executivo.

A segunda fase tem licença prévia

O IAT concedeu a Licença Prévia para mais 2,77 quilômetros de orla, entre os balneários de Santa Terezinha e Ipanema.

Essa etapa também prevê novas calçadas, quiosques, passarelas, lounges urbanos e requalificação da via beira-mar. De acordo com o Governo do Estado, Ainda não há uma data para a licitação e nem estimativa de valor do investimento.

Imagens: Ricardo Amaral Arquitetos Associados

Solenidade

A solenidade de entrega da licença pelo diretor-presidente do IAT, Everton Luiz da Costa, aconteceu na presença do secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, do deputado estadual Anibelli Neto e do prefeito Rudão Gimenes. Entre os convidados, estava o secretário estadual de Turismo, Leonaldo Paranhos, o prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmora, membros do Governo do Estado, vereadores e secretários municipais.

“É um momento de desenvolvimento, de transformação. Um sentimento de conquista que se espalha por toda a cidade”, afirmou o prefeito. De acordo com Anibelli, a obra “vai valorizar o turismo, impulsionar a economia local e transformar a qualidade de vida de quem vive e visita Pontal”.

“Será feita com critério e engenharia. Pontal terá uma orla que valoriza o meio ambiente, a cultura e a vida. Uma praia linda, como Pontal do Paraná merece”, garantiu Rafael Greca. Segundo Everton Costa, o projeto está sendo executado “com técnica, com diálogo e respeitando o meio ambiente”. O diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro, adiantou que “a orla será reconstituída por completo. Agora é a primeira fase, mas vamos avançar por todo o município, seguindo a legislação ambiental, com técnica e sustentabilidade”.

Foto: Divulgação

Presenças

A entrega da licença de instalação reuniu outras autoridades municipais, estaduais e lideranças regionais: A vice-prefeita de POntal do Paraná. Patrícia Millo Marcomini; Elinete Guimarães Rocha (presidente da Câmara e vereadora), Juvanete Pereira, Oséias Leal, Jhonatan Bitencourt, Ney da Pesca, Nega Borges, Any Messina e Cleonice do Nascimento (vereadores e vereadoras), Heitor Kayamori, Jackson Basfeld, George Lima, Cíntia Mendes e Fábio de Oliveira (secretários municipais), Altamir Hacke (chefe do escritório regional do IAT), Rodrigo Gregório (superintendente da Casa Civil – Litoral), Lúcio Mauro Tasso (subchefe da Casa Civil), Cláudio Amarante (secretário de Obras de Matinhos), Kássia Novochadlo (secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Matinhos), Alex Pedron (presidente da Aciapar) e dona Cida Gimenes (presidente de honra da Provopar).