Comportamento de criança no CMEI leva a prisão por cárcere privado em Pontal

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 28 anos, por cárcere privado, ameaça e dano emocional contra a própria companheira, crimes que foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar. A captura aconteceu nesta terça-feira (18), em Pontal do Paraná.

As diligências investigativas tiveram início após uma comunicação do Conselho Tutelar de Pontal do Paraná, que recebeu uma ligação da equipe pedagógica e da direção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) relatando um comportamento autolesivo de uma criança, o que levantou suspeitas de violência no ambiente familiar.

Conforme o delegado da PCPR Fabiano Oliveira, o CMEI chamou a mãe da criança para uma conversa com a equipe escolar, buscando entender as causas do comportamento da criança. Durante a conversa, a mulher, de 42 anos, se desesperou e pediu ajuda, revelando que sofria ameaças, abuso emocional e físico, além de ter sua liberdade de ir e vir restrita.

“Situação em que o Conselho Tutelar e o CMEI acionaram a Polícia Civil, que, após ouvir as testemunhas, iniciou diligências para verificar a situação”, explicou.

Na residência da família, os policiais encontraram a vítima, que confirmou as agressões e solicitou ajuda. Ela, junto com seus filhos, uma criança, de 5 anos, e um adolescente, de 14, foram acolhidos pela equipe policial. O suspeito do fato foi localizado, recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia.

“A vítima foi ouvida, solicitou medidas protetivas e foi encaminhada, com seus filhos, ao apoio do Conselho Tutelar e da Assistência Social do Município de Pontal do Paraná, órgãos da rede de proteção à criança e ao adolescente”, completa.

O homem, que possuía histórico de violência doméstica em outro relacionamento, foi encaminhado ao sistema penitenciário.