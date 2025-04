Comunidade da Ponta do Ubá e prefeitura preparam caminhada e outras ações de turismo

Líderes da comunidade da Ponta do Ubá (Prainha), em Paranaguá, reuniram-se com equipe da prefeitura, neste sábado (26), para tratar de suas demandas e planejar iniciativas para fortalecer o turismo na região. O encontro contou com a participação de representantes da Câmara.

Um dos temas centrais foi a organização da tradicional Caminhada Caiçara, agendada para o dia 1º de junho, com um percurso de 12 quilômetros ligando Ubá e Piaçaguera.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Ilhas, Pesca, Abastecimento e Aquicultura (Semdesp), Márcio Luis Pedrero Vega, destacou a importância da demarcação e limpeza das trilhas para garantir uma experiência positiva aos visitantes. “A beleza e o acolhimento desta comunidade, com suas pousadas e restaurantes, possuem um grande potencial turístico. A gestão municipal reconhece o valor de todas as comunidades pesqueiras, e Ubá é uma joia do nosso litoral”, afirmou.

Também foram tratadas de questões essenciais como o tratamento de esgoto, o cuidado com a qualidade da água, a limpeza da orla e a coleta de resíduos. Foi informado que está em desenvolvimento um projeto para a implementação de um sistema automatizado de tratamento de água idealizado por técnicos da administração municipal e que beneficiará diversas comunidades pesqueiras, incluindo a Ponta do Ubá.

Márcio Vega também enfatizou a colaboração entre diferentes secretarias para atender às necessidades da comunidade. Foram mencionadas as manutenções em andamento nas escolas locais, realizadas pela Secretaria de Educação, e planos futuros para a implantação de equipamentos como a Cozinha Comunitária e o Centro de Atendimento à Saúde. “O objetivo da gestão é impulsionar os pontos fortes de cada comunidade, oferecendo serviços de qualidade e fomentando o desenvolvimento do turismo local”, afirmou.

O presidente da Associação de Moradores, Edison Fernandes Maciel, considerou a reunião um passo importante e expressou a expectativa da comunidade em ver os projetos concretizados. “Estamos iniciando um novo ciclo na associação e esperamos avanços como a cozinha comunitária, a manutenção das áreas públicas, a limpeza das trilhas e do canal de acesso, promovendo um turismo que respeite o meio ambiente”, declarou, celebrando também a confirmação da Caminhada Caiçara e o apoio da nova gestão.

Mapa: Mandato Goura

Localizada na parte central do Complexo Estuarino de Paranaguá, Ponta do Ubá é uma comunidade com aproximadamente 100 moradores e predominantemente formada por famílias de pescadores, que retiram da baía de Paranaguá seu sustento.

A “Prainha” como também é conhecida, fica aproximadamente a 40 minutos de barco do Centro de Paranaguá.

Com informações da Prefeitura de Paranaguá – texto e foto: Edye Venancio / Rede Caiçara de Turismo Comunitário