Comunidades da baía de Paranaguá participam mutirão de combate à dengue

Promovido pela TCP, iniciativa está levando palestras educativas e distribuindo 2.700 kits com itens para combater o mosquito transmissor

Ação chegou a 5 comunidades insulares e a um bairro de Paranaguá. | fotos: Divulgação

Nesta segunda-feira, 25, a comunidade da Ilha de Amparo recebeu a equipe do projeto Mutirão de Combate à Dengue, iniciativa da TCP empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, que leva palestras, informações e 2.700 kits com insumos para que a população esteja preparada para combater o mosquito transmissor da doença. O projeto foi às comunidades de Piaçaguera, São Miguel, Amparo, Eufrasina e fará sua última parada nesta quarta, em Pontal do Ubá, todas regiões pertencentes à baía de Paranaguá.

“Nosso objetivo é mobilizar esforços a fim de colaborar com a prevenção da doença e com a redução da proliferação do mosquito transmissor nas comunidades insulares, regiões em que a população depende de um maior deslocamento para chegar as unidades de saúde dentro da cidade”, explica Rafael Stein, gerente institucional, jurídico e regulatório da TCP.

Paranaguá está entre as áreas de maior risco no estado. O mais recente informe epidemiológico da Dengue, divulgado em 19 março pela Secretária de Estado da Saúde (Sesa), mostra que foram registrados 121 novos casos no município apenas na última semana; já são 1.077 casos desde o início do período sazonal da doença, que vai de julho de 2023 a agosto de 2024.

Foram distribuídos para a população das regiões atendidas 2.700 kits contendo hipoclorito de sódio, sacos plásticos reforçados e panfletos informativos

Durante as visitas às comunidades, agentes de endemia do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Paranaguá e técnicos da Acquaplan, empresa de consultoria ambiental contratada pelo Terminal, vão de barco até as comunidades atendidas pelo projeto e realizam visita aos domicílios, fazendo vistorias nas residências para identificar potenciais focos do mosquito e fornecendo orientações preventivas aos moradores. Em seguida, é feita a entrega de kits contendo frascos de hipoclorito de sódio, sacos plásticos, juntamente com a distribuição de panfletos orientativos.

A TCP também vem mantendo ações constantes de combate ao mosquito da dengue no bairro Costeira, vizinho ao Terminal, disponibilizando caçambas para o descarte adequado de resíduos, sem acúmulo nas ruas, bem como distribuindo, de forma periódica, insumos de limpeza.

“Entendemos que uma das missões do Terminal é seguir atuando junto à população para prevenir os perigos associados à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Temos o compromisso e a responsabilidade em engajar atividades benéficas para as comunidades locais no que tange aos temas educação ambiental e saúde”, completa Stein.

O Projeto Mutirão de Combate à Dengue faz parte do Programa de Educação Ambiental às Comunidades e Programa de Comunicação Social da TCP, que atende à condicionante da Licença de Operação Nº 1356/2016 – 1ªRet. 1ªRenovação do Ibama.