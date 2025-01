Concessionária começa a instalar radares na BR-277 e PR-407

Foto: EPR Litoral Pioneiro / Divulgação

A concessionária EPR Litoral Pioneiro anuncia o início da instalação de radares medidores de velocidade nos 605 quilômetros de rodovias sob sua concessão. No Litoral, são 10radares: 9 na BR-277 e 1 na PR-407, rodovia entre Paranaguá e Pontal do Paraná. Ao todo são 28 dispositivos, incluindo as rodovias BR-153, BR-369, PR-092, ePR-151, em locais definidos em conjunto com as Polícias Rodoviária Estadual e Federal.

Neste momento, os dispositivos não estão em operação. O serviço realizado é apenas a instalação. Os pontos onde esses radares estão sendo instalados também estão sendo sinalizados aos motoristas e vale destacar que os equipamentos ainda não geram multas, pois estão em fase testes para então começarem a registrar a velocidade dos veículos. A data de início do funcionamento ainda será divulgada.

Litoral

BR-277

km 32 – Morretes – sentido Oeste

km 33 – Morretes – sentido Leste

km 35 – Morretes – sentido Leste

km 36 – Morretes – sentido Leste

km 41 – Morretes – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Oeste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Oeste

PR-407

km 0 – Paranaguá – sentido Oeste

Interior

BR-153

Km 31 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Norte

BR-369

km 18 – Cambará – sentido Oeste

km 20 – Cambará – sentido Leste

km 85 – Cornélio Procópio – sentido Leste

km 85 – Cornélio Procópio – sentido Oeste

PR-092

km 218 – Arapoti – sentido Norte

km 218 – Arapoti – sentido Sul

km 278 – Siqueira Campos – sentido Norte

km 278 – Siqueira Campos – sentido Sul

PR-151

km 195 – Jaguariaíva – sentido Leste

km 195 – Jaguariaíva – sentido Oeste

km 259 – Piraí do Sul – sentido Oeste

km 296 – Castro – sentido Oeste

km 297 – Castro – sentido Leste

km 306 – Carambeí – sentido Oeste

km 313 – Ponta Grossa – sentido Oeste

O número de radares foi definido pelo contrato de concessão. A concessionária é responsável pela implantação e pela manutenção dos equipamentos enquanto cabe às polícias rodoviárias a emissão e gestão das multas por excesso de velocidade.

“A instalação dos radares representa um momento importante no que diz respeito à segurança dos usuários e à trafegabilidade nas rodovias. O respeito ao limite de velocidade é fundamental para evitar acidentes”, comenta o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira. Ele ainda reforça que a concessionária não é responsável pela emissão de multas nem recebe os valores gerados com a penalidade. “Nosso papel é garantir o funcionamento dos equipamentos”, explica.

A concessionária prevê investimento de R$ 5 milhões ao ano com a implementação e manutenção dos radares.