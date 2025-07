Pedala Pontal reúne esporte, lazer e solidariedade no Dia da Família

No dia 3 de agosto, acontece a 2ª edição do Pedala Pontal do Paraná, com saída às 7h, em mais uma edição do Dia da Família, no Centro de Eventos do Marissol.

O passeio ciclístico terá 21 km, passando pela Estrada Ecológica e pontos turísticos. Aberto a todas as idades, o evento garante carro de apoio e pontos de hidratação.

A inscrição é opcional, mediante a doação de 1 kg de alimento ou ração, que dá direito a cupons para sorteios — incluindo uma bicicleta.

As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de julho pelo link https://forms.gle/DqkuQCMkW7JbrdSf9.

Organização: Grupo Pedala Pontal, Prefeitura de Pontal do Paraná, Jogos de Aventura e Natureza. Apoio de diversas empresas e grupos esportivos locais.

Além do pedal, o Dia da Família contará com shows, brinquedos, praça de alimentação, danças, artesanato e muita diversão.