Concurso de Gastronomia Caiçara divulga vencedores

Competição premiou pratos nas categorias Melhor Petisco Caiçara, Melhor PF Caiçara e Melhor Cambira Tradicional

Melhor PF Caiçara, Restaurante Caiçara da Néia

A noite da última quinta-feira (04) foi especial com a revelação dos vencedores do Concurso de Gastronomia Caiçara, promovido pela Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, em parceria com a Adetur Litoral e apoio do Sebrae-PR e do Conselho Municipal de Turismo.

A quarta edição reuniu no balneário de Shangri-lá, chefes de cozinha, convidados, jurados, autoridades políticas e o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes.

Participaram da quarta edição do Concurso Caiçara, nove restaurantes com 19 pratos inscritos nas categorias Melhor Petisco Caiçara, Melhor PF Caiçara e Melhor Cambira Tradicional, dentro da competição que faz parte do Festival de Gastronomia Caiçara. Os pratos criados exclusivamente para a competição foram avaliados pelos jurados André Bezerra, Patricia Millo Marcomini, Daniele Costa, Fernanda Pesarini Tarli e Karla Manfredini.

Melhor Cambira Tradicional, Restaurante Ipanema Beach

Além do troféu de Melhor em sua categoria, os vencedores ainda receberam R$1200 em dinheiro como parte da premiação.

Na categoria Melhor Petisco Caiçara, a Pousada Guaricana ficou com o primeiro lugar, seguida do restaurante Ipanema Beach e do restaurante Yotto Sushi na terceira colocação.

Na categoria Melhor PF Caiçara o primeiro lugar ficou com o Restaurante Caiçara da Néia, a segunda colocação com o Restaurante Ipanema Beach e a terceira a Pousada Guaricana.

A categoria Melhor Cambira Tradicional teve o Restaurante Ipanema Beach como vencedor, seguido da Pousada Guaricana e do Bistrô Maori.

Melhor Petisco Caiçara, Pousada Guaricana

Para a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná, Luciana Goldschmidt Costa, o Concurso e o Festival de Gastronomia Caiçara, consolidam Pontal do Paraná como destino gastronômico do estado. “Além do número recorde de participantes, percebemos uma significativa evolução na qualidade do serviço e na diversidade dos pratos ofertados. O Festival de Gastronomia Caiçara não apenas projeta o nome do município e estabelecimentos participantes, através da mídia, mas também oferece oportunidades de capacitação e ampliação do público consumidor, se configurando assim, uma política pública completa para o setor de gastronomia”, lembra Luciana.