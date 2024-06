Condenado a 15 anos por homicídio em Paranaguá terá de pagar R$ 100 mil à família da vítima

Cena do crime | foto: Folha do Litoral

O Tribunal do Júri de Paranaguá condenou a 15 anos de prisão em regime inicial fechado um homem de 20 anos por homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O condenado deverá ainda pagar indenização de R$ 100 mil aos familiares da vítima.

O crime aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2023, na Vila Rute. O homicida chegou na barbearia onde trabalhava Victor Augusto Martins de Azevedo, de 28 anos, na garupa de uma motocicleta, conduzida por uma pessoa ainda não identificada.

Ele entrou no local e atingiu a vítima com vários disparos de arma de fogo. Havia no local pelo menos mais seis pessoas, inclusive uma criança que estava sendo atendida pelo assassinado no momento do crime. Foi preso em 2 de março de 2023.

Foi mantida a prisão preventiva do condenado, que não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Em 2023 aconteceram 80 homicídios em Paranaguá. Em 2024, já foram 33 e a cidade segue como uma das mais violentas do Paraná.