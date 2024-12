Confira a programação da virada de ano em todo o Litoral do Paraná

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

Até o momento desta publicação, apenas as prefeituras de Pontal do Paraná e Antonina divulgaram programações para a festa de virada do ano, um evento que atrai turistas para o Litoral do Paraná.

No entanto, a imprensa apurou que haverá eventos, com queima de fogos, em todas as sete cidades da região. A maioria confirmou que os fogos serão de baixo estampido, seguindo legislações municipais ou apenas para evitar os transtornos a pessoas e animais.

Confira a programação (sujeita a eventual mudança):

Em Antonina, a festa da virada, fogos de baixo estampido, será na Prainha da Ponta da Pita.

Em Matinhos, a queima de fogos acontece em vários pontos da cidade. Nos balneários Caiobá e Flórida, haverá trio elétrico na orla, a partir das 21h.

Morretes inicia a programação às 22h, no Coreto da Praça dos Imigrantes, com a banda Batucada Boa. Após os fogos de baixo estampido, a festa vai até as 2h da madrugada.

Em Guaraqueçaba, a festa de Ano Novo começará às 22h na praça William Michaud, a Praça Central, com a banda Bora Rolê. Também haverá queima de fogos.

Em Paranaguá, o evento do Ano Novo também começa às 21h, e acontece na Praça de Eventos Mário Roque.

Pontal do Paraná foi a primeira cidade a divulgar a programação de Ano Novo. Haverá queima de fogos de baixo estampido em cinco balneários, cobrindo os 23 km de orla: Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul.

Em Guaratuba, a programação divulgada pela imprensa, informa que a festa da virada está programada para começar às 22h, na Praia Central, com trio elétrico, a cantora Fernanda Liz e Banda e o DJ Allan Caetano. A queima de fogos de baixo estampido, acontece no Morro do Cristo.