Confira a programação de Carnaval em todo o Litoral do Paraná

Guaratuba | foto: Gustavo de Aquino / Correio do Litoral

O Carnaval Litoral do Paraná teve diversos eventos mas começa para valer na sexta-feira (28).

Mesmo em cima da hora, nem todos os municípios divulgaram a programação completa. Esta publicação será constantemente atualizada com as novas informações.

Confira a programação confirmada nas setes cidades:

Antonina

Sexta (28)

20h30 – Desfile do Bloco Bom Brinquedo

21h – Abertura oficial e coroação do Rei Momo e da Rainha

21h30 – Desfile de blocos: Boi do Norte, Coelho Folião e Fanfarra Maluka

22h30 – Baile público com Banda Inox

3h – Encerramento

Sábado (1º)

19h – Desfile de blocos: Beco do Mijo, Siri Rica, Leva Eu, Bloco do Dragão, Sovaco da Cobra, Amigos da Pita, Chopp do Galinho, Bloco do Boneco e Última Hora

23h – Baile público com Banda Madeira

3h30 – Encerramento

Domingo (2)

21h – Desfile das Escolas de Samba: Leões de Ouro, Unidos do Portinho, Escola deSamba do Batel e Filhos da Capela

1h – Baile público com Banda É Noix

3h30 – Encerramento

Segunda (3)

16h – Baile Infantil com Grupo Tupi Pererê

18h – Corrida Rústica das Escandalosas

20h – Concurso das Escandalosas e das Charmosas

21h – Baile público com Banda Bora Rolê

0h30 – Baile público com Banda Clover

3h30 – Encerramento

Terça (4)

21h – Baile público com Banda Coração Brasil

1h20 – Show Nacional com Thaeme & Thiago

3h – Encerramento

Morretes

Morretes | foto: Prefeitura Municipal

Sábado (1º)

15h – Música mecânica

18h –Banda Batucada Boa

19h – Bloco do Caranguejo

19h30 – Banda Álcool Mais

21h – Banda Jeito A Mais

23h30 – Banda Frenesi

2h: Encerramento

Domingo (2)

15h – Música mecânica

17h – Bloco Tzudas da Vila

18h – Bloco Rocio Folia

19h – Bloco da Vila Ferroviária

20h – Música mecânica

21h – Banda Sob Medida

23h30 – Banda Virado a Vesso

2h: Encerramento

Segunda (3)

15h – Música mecânica

16h – Banda Batucada Boa

19h – Escola de Samba da XV

21h – Bloco Garibaldis e Sacis

22h – DJ

23h – Banda Chamavó

2h: Encerramento

Terça (4)

15h – Música mecânica

16h – Bloco do Boneco / Bloco Infantil

17h30 – Banda Batucada Boa

19h – Banda Bom Rolê

23h – Banda Fernanda Liz

2h: Encerramento

Pontal do Paraná

De sexta (28) a terça (4) em cinco balneários: Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul.

A estrutura da festa conta com três trios elétricos que se revezarão entre os balneários, além de um palco fixo em Santa Terezinha.

Sábado (1º), em Shangri-lá, tem o desfile dos blocos “Pinga é Festa e Ohh”.

Na segunda (3), o bloco “Pangaré” desfila em Praia de Leste.

Haverá seis matinês para as crianças nos balneários.

Matinhos

Sexta (28)

16h – Boi Mamão – Em frente à Casa da Cultura – Calçadão Central

Sábado (1º)

18h30 – Concentração do Bloco Urso Preto – Saída às 20h

21h – Matinbanda – Saída em frente ao Sesc até Rua Alvorada

Domingo (2)

10h às 14h – Carnaval 98 FM – Praia Brava de Caiobá

15h às 21h – Carnaval dos Amigos do Roque Vernalha (Mariscão) – Rua Jacinto Mesquita

18h às 20h – Bloco Urso Preto – concentração rua Lapa com Guarapuava, próx ao quartel da PM.

19h – Caiobanda – saída em frente ao Iate Clube de Caiobá, sede Praia Mansa (Rua Atílio de Leão Macedo, 57) até a praça Dante Luiz Junior (Pracinha da Praia Mansa)

21h – Caiobanda – Saída em frente ao Sesc até rua Alvorada

Segunda (3)

21h – Carnafolia – Saída em frente ao Sesc até Rua Alvorada

Guaratuba

Serão cinco dias de festa com quatro palcos em toda a extensão da avenida 29 de Abril.

Os palcos terão 40 shows de músicas de diversos estilos, com 15 bandas, inclusive o sertanejo.

Duas duplas foram divulgadas e farão shows a partir da 0h, no palco da Praia Central: Fernando & Fabiano, sábado (1º) e Thaeme & Thiago, segunda-feira (3).

Na sexta-feira (28) haverá com o Grito de Carnaval no palco Sunset, na Praça dos Namorados, e o encerramento será na terça-feira (4) com o Carnaval Infantil, no mesmo local, a partir das 16h.

No sábado (1º), acontece o Carnaval do Coroados com o Bloco do Caranguejo. A concentração será na Rua Porto Rico, de onde o bloco e o carro de som partirá às 21h, seguindo pela Avenida Guanabara e encerrando o percurso na Rua Castro. O evento seguirá até 1h da manhã.

Na segunda-feira (3) terá o desfile da Banda de Guaratuba, dos blocos e da Escola de Samba Unidos de Guaratuba, saindo da avenida Ponta Grossa.

Programação dos palcos

Sexta (28)

Palco Sunset – Praça dos Namorados

19h30 – Dj Júnior

20h – Vapor de válvula

21h30 – DJ Júnior

22h – Blokinho

23h30 – DJ Júnior

0h – Fábio Lenny

1h30 – DJ Júnior

Sábado (1º)

Palco Praia

19h30 – DJ Furto

20h – Djambi

21h30 – DJ Furto

22h – Curte ai

23h30 – DJ Furto

0h – Fernando e Fabiano

1h30 – DJ Furto

Palco Avenida 1 – em frente à Concretiza Construtora

19h30 – DJ Gui Nóbrega

20h – GTG

21h30 – DJ Gui Nóbrega

22h – Serena Flor

23h30 – DJ Gui Nóbrega

0h – Terezo

1h30 – DJ Gui Nóbrega

Palco Avenida 2 – em frente ao Bradesco

19h30 – Lucas Canali

20h – Rafa Maia

21h30 – Lucas Canali

22h – Terezo

23h30 – Lucas Canali

0h – GTG

1h30 – Lucas Canali

Palco Sunset – Praça dos Namorados

19h30 – Wesley Gomes

20h – Curte ai

21h30 – Wesley Gomes

22h – Rafa Maia

23h30 – Wesly Gomes

0h – Djambi

1h30 – Wesley Gomes

Domingo (2)

Palco Praia

19h30 – DJ Nóbrega

20h – Voraz

21h30 – DJ Gui Nóbrega

22h – Dan Zenon

23h30 – DJ Gui Nóbrega

0h – Terezo

1h30 – DJ Nóbrega

Palco Avenida 1

19h30 – DJ Júnior

20h – Dan Zenon

21h30 – DJ Júnior

22h – Pra sacudir

23h30 – DJ Júnior

0h – Ronaldo

1h30 – DJ Júnior

Palco Avenida 2

19h30 – DJ Furto

20h – Pra Sacudir

21h30 – DJ Furto

22h – Ronaldo

23h30 – DJ Furto

0h – GTG

1h30 – DJ Furto

Palco Sunset

19h30 – DJ Rasta

20h – GTG

21h30 – DJ Rasta

22h – Terezo

23h30 – DJ Rasta

0h – Voraz

1h30 – DJ Rasta

Segunda (3)

Palco Praia

19h30 – Lucas Canali

20h – Djambi

21h30 – Lucas Canali

22h – Terezo

23h30 – Lucas Canali

0h – Thaeme e Thiago (show nacional)

1h30 – Lucas Canali

Palco Avenida 1

19h30 – DJ Rasta

20h – Blokinho

21h30 – DJ Rasta

22h – Rafa Maia

23h30 – DJ Rasta

0h – Ronaldo

1h30 – DJ Rasta

Palco Avenida 2

19h30 – DJ Gui Nóbrega

20h – Dani e Gabriela

21h30 – DJ Gui Nóbrega

22h – Blokinho

23h30 – DJ Gui Nóbrega

0h – Rafa Maia

1h30 – DJ Gui Nóbrega

Palco Sunset

19h30 – DJ Furto

20h – Terezo

21h30 – DJ Furto

22h – Dani e Gabriela

23h30 – DJ Furto

0h – Djambi

1h30 – DJ Furto

Terça (4)

Palco Sunset

15h30 – DJ Furto

16h – Dani e Gabriela

17h30 – DJ Furto

18h – Curte ai

19h30 – DJ Furto

20h – Ronaldo

21h30 – DJ Furto

Paranaguá

Carnailha | foto: Prefeitura de Paranaguá

Em Paranaguá, o Carnaval vai acontecer na Ilha do Valadares, na Ilha do mel e nos clubes. Confira:

Carnailha

Na Ilha dos Valadares será realizado o Carnailha, evento que chega à 20ª edição e será realizado na terça (4). A concentração dos foliões será às 16h na Praça Cyro Abalém, com participação do Grupo Boi de Mamão, da Associação de Cultura Popular Mandicuera, e o Bloco Carnavalesco Flor de Macambira.

Ilha do Mel

Na Ilha do Mel, haverá dois eventos organizados por moradores e empreendedores das comunidades. Em Nova Brasília, acontecerá o Ilha do Mel Folia 2025 nos dias 2 e 3 de março (domingo e segunda). O bloco se concentra às 18h, no trapiche de Nova Brasília, de onde sai em direção à Praia de Fora e finaliza com música ao vivo no Bar Barrancos, no domingo (2). Já na segunda (3), o show ao vivo será no Terminal de Embarque de Nova Brasília.

Em Encantadas, os blocos saem nos dias 1º e 2 de março (sábado e domingo). No sábado (1º), o Bloco do Fiasco tem concentração às 16 horas, em frente à Pousada Morada da Sereia, de onde sai para percorrer a orla do Mar de Dentro. No domingo (2), o Bloco do Morro se concentra às 10h, na praça em frente ao Trapiche de Encantadas, para também percorrer a orla do Mar de Dentro, com a participação da bateria do bloco Flor de Macambira, de Paranaguá.

Clubes

Na sexta (28), a partir das 21h, tem o Baile Vermelho e Preto no Clube Atlético Seleto, com os grupos Minibloco, Bartucada e Duca Sessions e um DJ nos intervalos.

Sábado (1º) a partir das 15 horas, o Seleto também promove o Vermelho e Preto Kids, matinê com Palhacinha Kika e sua turma, Personagem Vivo Bumblebee e DJ’s.

Ainda na sexta (28), a casa noturna Hangar realiza o Hangar Folia 2025, a partir das 21 horas, com a participação da Banda Auê, Banda Pior que Dor de Dente e Banda Vitória, com as marchinhas tradicionais.

Já o Clube Olímpico de Paranaguá vai realizar o Olímpico Folia no sábado (1º) a partir das 22h, com a animação da tradicional Banda Vitória. Na terça (4) acontece o Baile Infantil a partir das 15h.

Guaraqueçaba

Por enquanto, a única festa confirmada é o tradicional Baile de Guaraqueçaba, que acontece há 45 na Ilha Rasa. Será no sábado (1º), a partir das 20h.