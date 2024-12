Confira os shows gratuitos dos palcos Sunset em Guaratuba e Matinhos

Blindagem tem presença garantida dia 18 de janeiro em Guaratuba | foto: Divulgação

Músicos paranaenses vão protagonizar a programação dos mais de 48 artistas que subirão nos Palcos Sunset, estruturas montadas em Matinhos (praia de Caiobá) e Guaratuba (Praça dos Namorados) – além de São Pedro do Paraná e Porto Rico, no Noroeste do Estado.

A programação dos Palcos Sunset tem início marcado para 3 de janeiro, sexta-feira, e será gratuita e aberta a todos. Até o final da temporada, haverá espetáculos de terça a domingo, sempre a partir das 18h30. Rock, samba, sertanejo, MPB, reggae e diversos outros gêneros vão compor a agenda, que promete agradar os mais diferentes públicos.

Os shows serão em palcos menores, para um público mais reduzido do que nos 33 grandes shows de artistas nacionais, que acontecem apenas na praia de Matinhos e em Pontal do Paraná (no Centro de Eventos de Marissol). A iniciativa é Secretaria de Estado da Cultura e do PalcoParaná e faz parte da operação Verão Maior Paraná.

Agenda das primeiras atrações confirmadas:

Guaratuba – Praça dos Namorados

03/01 – La Mala Conducta

04/01 – Djambi (18h30) e Jovem Dionísio (19h30)

10/01 – Relespública

11/01 – Black Maria

17/01 – Rúbia Divino

18/01 – Blindagem

Matinhos – Caiobá

07/01 – Gustavo Toledo e Gabriel

08/01 – Ochtop

09/01 – Denorex 80

14/01 – Namastê

15/01 – Terezzo

16/01 – Bia Socek

São Pedro do Paraná

03/01 – Junior e Rodrigo

04/01 – Fabio Santos e Banda

10/01 – Inimigos do Ritmo

11/01 – Thiago Viola

17/01 – APK

18/01 – Orquestra Sanfônica

Porto Rico

03/01 – Dani e Gabriela

04/01 – Lucca e Leonardo

10/01 – Irmãos Jovino

11/01 – João Vitor e Gabriel

17/01 – Jean e Júlio

18/01 – André di Barros