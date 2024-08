Conforme cronograma, Mercado Público Barrageiro reabre edital com critérios mais amplos

O edital para a locação de boxes foi reaberto, proporcionando uma nova chance para empreendedores com requisitos facilitados. Propostas poderão ser cadastradas até 20 de agosto.

Publicado nesta quarta-feira (7), o edital para locação de boxes comerciais no Mercado Público Barrageiro mantém a modalidade de avaliação competitiva eletrônica em disputa aberta. Neste edital, a exigência de 12 meses de experiência comprovada foi eliminada. As propostas deverão ser cadastradas até as 8h30 do dia 20 de agosto.

“A reabertura atende às demandas de interessados em investir em novos segmentos ou iniciar um empreendimento. Agora, os participantes têm a liberdade de propor segmentos diferentes dos listados no Termo de Referência, abrindo novas oportunidades e possibilitando uma maior diversidade de propostas”, explica Yuri Benites, diretor de turismo do Itaipu Parquetec.

Benites acrescenta que, conforme o planejamento inicial do Itaipu Parquetec, instituição gestora do Mercado, em uma série de quatro editais, os dois primeiros seguiriam o modelo de mix fechado, enquanto o terceiro edital e o quarto seguem aberto para sugestões dos futuros boxistas, sem definição específica de mix.

Ao retirar a exigência de experiência prévia, o edital busca fomentar um ambiente mais inclusivo e dinâmico, propício ao surgimento de ideias inovadoras e projetos pioneiros. A classificação será baseada na maior oferta de valor de adesão por box, respeitando valores mínimos e máximos, além de critérios de desempate. Vale destacar que este valor de adesão não equivale ao valor do aluguel. A sessão pública acontecerá pelo sistema “Licitações-e” (www.licitacoes-e.com.br), do Banco do Brasil, no dia 26 de agosto. Podem participar pessoas jurídicas cujas finalidades e ramos de atuação atendam aos requisitos do edital e seus anexos.

Informações detalhadas estão disponíveis no edital que pode ser acessado pelo Portal de Compras do Itaipu Parquetec, no endereço https://portaldecompras.pti.org.br.

Sugestão de segmentos para Locação – Os boxes podem ser locados para diversos segmentos comerciais, entre eles: Restaurante Italiano, Oriental ou Árabe; Casa da Salada e Sanduíche Natural; Gastronomia Funcional; Gastronomia Trinacional; Chocolate e Doces; Produtos Naturais e Veganos; Panificadora e Massas Caseiras; Empório Italiano, Oriental, Nordestino; Floricultura; Restaurante de Comida Brasileira; Pastel e Caldo de Cana; Serviços de Costura/Armarinho; Hortifruti Comercial; Produtos para Pet; e Utilidades para Casa.

Sobre o Mercado Público Barrageiro – Construído pela Itaipu Binacional e entregue ao Itaipu Parquetec em fevereiro de 2024, o Mercado Público Barrageiro integra iniciativas para fortalecer a economia local, promover a cultura e o desenvolvimento territorial. Será um ponto de encontro e convergência entre moradores e turistas de Foz do Iguaçu, representando um marco no desenvolvimento econômico e cultural da cidade.

Para mais informações, entre em contato com: [email protected]