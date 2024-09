Consórcio Nova Ponte faz treinamento em Caieiras para acidente ambiental

Foto: Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba



O Consórcio Nova Ponte, das empresas que executam as obras da Ponte de Guaratuba, promoveu um treinamento dos funcionários sobre atendimento a emergência ambiental marítima. A atividade faz parte do Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de Emergência. O treinamento o teve como foco o derramamento de produtos químicos em meio marítimo e ocorreu na Praia de Caieiras.

Os funcionários e outros participantes receberam orientações sobre o uso de equipamentos para conter um desastre ambiental e seus impactos socioambientais. Foi apresentado o uso de barreiras de contenção, absorvente natural orgânico, barreiras com material absorvente, além de bombas de transferência e para retirada de produto da água.

O objetivo do treinamento é preparar os funcionários para a prevenção, redução e ou controle de situações de desastres ambientais que possam ocorrer durante a construção.

A oceanógrafa Talita Batista, que participou da ação, destaca a importância do treinamento para todo o ecossistema local. “O treinamento para emergências ambientais marítimas aplicado aos colaboradores da obra é essencial para aumentar a eficiência na resposta a acidentes com derramamento de produtos químicos, buscando minimizar os impactos ambientais e proteger o meio ambiente, assim como as comunidades que dependem da baía”.

Programa de Gerenciamento de Riscos

A obra da Ponte de Guaratuba possui um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Plano de Ação de Emergência (PAE), que detalham os procedimentos a serem adotados quando da ocorrência de acidentes ambientais.

O gerenciamento de riscos de acidentes e vazamento de produtos perigosos é definido como um conjunto de ações e procedimentos, sejam técnicos e administrativos, que tem como objetivo prevenir, reduzir e controlar o potencial de danos associados ao empreendimento.

Entre os objetivos do Programa de Gerenciamento de Riscos estão a minimização no caso da ocorrência de eventos acidentais, dos impactos na via e no seu entorno; a preservação da saúde dos trabalhadores e da população afetada e a conservação do meio ambiente. As prioridades englobam também a manutenção da segurança da ponte e do patrimônio envolvido nos acidentes; adoção de procedimentos e definição de responsabilidades, além da prevenção dos impactos socioambientais na área de influência considerada para a fase de construção.

