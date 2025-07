Construção da Ponte de Guaratuba atinge marca de 65%

Foto: Arnaldo Neto/AEN

As obras da Ponte de Guaratuba chegaram a 65% de execução, informa o boletim do mês de junho, divulgado nesta terça-feira (8) pelo Governo do Estado. Um dos destaques da obra foi o avanço da estrutura do trecho estaiado, que é a parte que terá as grandes torres com os cabos (estaios) de sustentação entre as pistas.

Durante o mês houve a conclusão das aduelas de partida, que ajudam a formar as torres principais, nos apoios 4 e 5. A infraestrutura (estacas e blocos de coroamento) e a mesoestrutura (pilares) das torres principais do trecho estaiado já estão finalizadas.

Na infraestrutura da ponte, até o momento, foi registrada a marca de 54 estacas concretadas na baía. São 20 estacas concluídas do trecho estaiado e 34 do trecho pré-moldado. Ao total, 64 estacas compõem a estrutura, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado. Essa etapa já entrou na reta final.

Ao longo do mês também teve continuidade a fabricação das vigas longarinas pré-moldadas, chegando ao final do mês com o acumulado de 105 estruturas fabricadas e 88 lançadas nas travessas.

Dez lajes do tabuleiro já foram finalizadas, de um total de 20 previstas no trecho pré-moldado da ponte (50%). O trecho estaiado compreende ainda três vãos adicionais, totalizando 23 ao longo de toda a ponte.

A obra

Foto: Ari Dias/AEN

As vigas longarinas e pré-lajes são fabricadas fora de sua posição final, geralmente no canteiro de obras ou por empresas especializadas. Esses elementos são transportados e posicionados sobre os apoios da ponte. Inicialmente, as longarinas são lançadas sobre as travessas, que posteriormente recebem as lajes. Estas funcionam como um sistema de forma, apoiando a colocação das armaduras e a concretagem da laje. Após a concretagem, a laje receberá o revestimento de pavimento, destinado ao tráfego de veículos.

O processo de pré-fabricação agiliza significativamente a execução da ponte, pois permite a fabricação das peças em paralelo com a construção da infraestrutura (estacas) e mesoestrutura (pilares e travessas). Dessa forma, se elimina a necessidade de etapas convencionais como armação, forma e concretagem in loco para esses componentes, otimizando o cronograma da obra.

Foto: Ari Dias/AEN

Acessos

O traçado da Ponte de Guaratuba se desenvolve na rodovia PR-412 e toda sua extensão de 3,07 km está dentro do município de Guaratuba. O trecho sul, de acesso ao Centro de Guaratuba tem aproximadamente 940 metros de extensão. Já o trecho norte de acesso à Prainha (próximo a Matinhos), possui extensão próxima a 880 metros.

Em junho, no lado sul, tiveram continuidade os serviços de contenções, com a execução do solo grampeado, estaca raiz, tirantes e vigas de travamento, bem como a escavação para rebaixamento do morro. Já no lado norte, teve continuidade a drenagem, terraplenagem e pavimentação.

Marco simbólico

A ponte contará com mais de 1.200 metros de extensão, quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e guarda-corpos, proporcionando mais segurança e comodidade a moradores e visitantes do Litoral. A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), com investimento estimado de R$ 400 milhões.

Ela pode ser acompanhada em tempo real através das câmeras de monitoramento, aqui.

Veja o vídeo que marca os 65% da ponte: