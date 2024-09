Operário morre na construção da Ponte de Guaratuba

Reprodução da câmera da obra com o Corpo de Bombeiros no local

Jimael dos Santos Braga, operador de grua, de 37 anos, morreu, na manhã deste sábado (14), após cair do equipamento na construção da Ponte de Guaratuba.

A vítima morreu na hora. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, encontrou o trabalhador caído no convés da balsa utilizada para sustentar a grua. A queda foi de uma altura de aproximadamente 30 metros.

O Consórcio Nova Ponte, que reúne as empresas vencedoras da licitação – sob liderança da OEC (antiga Odebrecht) – disse que as informações sobre o caso serão repassadas pelo DER.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), órgão responsável pela obra, afirmou que “o profissional era devidamente treinado, contava com todos os equipamentos de segurança necessários e que a obra segue todos os procedimentos de segurança exigidos pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego”.

“O consórcio e o DER/PR vão colaborar plenamente com as forças de segurança para esclarecer as circunstâncias que ocasionaram o acidente, bem como realizar medidas necessárias para reforçar todos os procedimentos de Segurança do Trabalho”, completa a nota.

O Governo também comentou a morte: “Ele trabalhava em prol de um sonho dos paranaenses. O Estado e o consórcio prestarão todo o apoio à família”, disse, em nota.

Jimael dos Santos Braga tinha 37 anos | foto das redes sociais

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) informou que a última fiscalização do órgão na obra ocorreu no dia 15 de agosto.

Durante a tarde deste sábado, a imagem da câmera de monitoramento do canteiro de obras divulgada ao público estava sem acesso.