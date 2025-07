Presas três pessoas investigadas por homicídio em Guaratuba

Foto: PCPR

Policiais civis e militares prenderam, na manhã desta terça-feira (8), em Guaratuba, três pessoas investigadas pelo assassinato de Amilton Rodrigues de Lima.

Além dos mandados de prisão temporária, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal de Guaratuba.

Conforme o delegado Gabriel Rocha, a vítima foi encontrada enterrada em uma cova no meio de uma mata localizada na região da Chácara Bom Jesus, ou Chacrinha, no bairro Piçarras, no dia 5 de maio deste ano.

Imediatamente após o encontro do cadáver, a equipe de investigação empreendeu todos os esforços a fim de identificar e localizar os autores do crime.

“Após a realização de diversas diligências investigativas, quatro homens foram apontados como sendo os autores do crime, sendo três deles presos, sendo apreendido os respectivos aparelhos celulares”, explica.

Todos os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário.

Denúncias

A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.