Converter JPG em Word sem perder qualidade: práticas recomendadas

As imagens são usadas para capturar memórias. Certo? Bem, a resposta é sim, mas eles também são usados ​​para manter registros, armazenar recibos, capturar notas de livros e a lista continua.

E se você preciso compartilhar imagens com seus amigos, colegas ou gerente da empresa?

Você pode enviar arquivos diretamente para eles, o que pode reduzir a qualidade. A melhor maneira é colar os JPGs em um arquivo de documento e compartilhar o arquivo para preservar a mesma qualidade.

Quer saber mais sobre como converter JPG para Word? Se sim, este guia é para você. Continue lendo vá até o final e conheça as melhores práticas para conversão de imagem em palavra!

Diferentes maneiras de converter JPG em Word

Embora existam muitas maneiras de adicionar uma imagem a um documento editável, as melhores são:

Microsoft Word Ferramentas online de conversão de JPG para Word Exporte o JPG como PDF e depois converta-o para Doc

Enquanto cada método tem prós e contras, as ferramentas online de conversão de JPG para Word são as melhores. Por que? Eles são de uso gratuito, não requerem instalação e têm várias opções de upload de arquivos.

Além disso, eles são fácil e rápido de operar. Tudo que você precisa fazer é carregar a imagem desejada e baixar o arquivo .docx clicando uma vez em um botão.

Como converter uma imagem JPG em um documento do Word?

Pronto para converter a imagem desejada em um documento do Word por meio de conversores de JPG para Word?

Nesse caso, a seguir estão as etapas que você deve seguir para fazer isso rapidamente:

Escolha um conversor confiável de JPG para Word

Existem muitas ferramentas online disponíveis para converter JPG em Word. No entanto, você precisa de um e deve procurar aquele que seja:

Super rápido.

Preciso para extrair texto.

Mais fácil de navegar.

Multilíngue.

Suporta processamento em lote.

Recomendo que você escolha uma ferramenta adequada para converter jpg em word, contendo os recursos mencionados acima. Para facilitar as coisas, também realizamos pesquisas aprofundadas sobre ferramentas de conversão de JPG em texto e encontramos uma ferramenta eficiente.

Abaixo está a demonstração da ferramenta;

Envie sua imagem

Depois de encontrar um ferramenta, acesse o site e localize o caixa de entrada de imagem.

Simplesmente copie sua imagem e cole na caixa de entrada. Você também pode arrastar e largue isso ou clique no Navegar botão para carregá-lo do sistema.

Se a imagem estiver disponível online, não há necessidade de baixá-la primeiro. Em vez de, copie seu link, clique no Ícone de URL, e cole o link na caixa de entrada.

Converta a imagem

Depois que a imagem for carregada, clique no botão Enviar e extrair botão para iniciar o processo. A ferramenta levará de 2 a 3 segundos de acordo com o tamanho da imagem, então espere até que o processo seja concluído.

Baixe seu documento do Word

Assim que a conversão for concluída, um Ícone de download aparecerá. Clique nele para baixar o arquivo Word em seu sistema.

Lembre-se de abrir o arquivo e revise-o. Se necessário, ajuste a formatação da imagem e torne-a pronto para compartilhar antes de enviá-lo/utilizá-lo para a finalidade desejada.

Microsoft Word – um método alternativo

Microsoft Word é um conhecido programa de processamento de texto para escrever documentos e editar currículos, contratos e outros documentos.

Embora possa não ser a maneira mais rápida de converter uma imagem em .docs, é amplamente utilizada. A seguir estão as etapas para usá-lo para a conversão desejada:

Abra o Microsoft Word no seu computador. Crie um novo documento clicando em Arquivo > Novo > Documento em branco. Cópia e colar o arquivo de imagem desejado diretamente no documento. Ou, no menu superior, clique no botão Inserir > Fotos > Este dispositivo.

Vá até o local onde a imagem foi salva, selecione-a e clique no botão Inserir botão para carregá-lo. Clique em Arquivo no menu superior e depois Salvar como > Este PC. Escolha o tipo de arquivo como Documento do Word e clique em Salvar para salvar o arquivo.

Ao final, vá até o local da sua área de trabalho onde você pode salvar o arquivo e abri-lo. Não se esqueça de revise-o e fazer as mudanças necessárias no arquivo antes de compartilhá-lo.

Conclusão

Quer converter JPG em um documento do Word sem perder qualidade? Certo? Tudo que você precisa fazer é escolher as ferramentas certas, como JPG to Word Converter e Microsoft Word.

Os conversores online de JPG para Word costumam ser a melhor escolha porque são gratuitos, simples de usar e não requerem instalação. Apenas certifique-se de escolher um confiável ferramentae, em seguida, carregue a imagem desejada e clique no botão Download para obter o arquivo .docx.

Alternativamente, você pode usar o Microsoft Word. Crie um documento, cole sua imagem e baixe-o para seu sistema. É isso! DICA: revise o arquivo do documento antes de compartilhá-lo.