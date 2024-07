Prefeito Roberto Justus faz acordo e evita ação de improbidade

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (PSD), assinou um Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) com o Ministério Público do Paraná e escapou de uma ação de improbidade administrativa. A notícia é do “Blog Politicamente”, de Curitiba.

“Roberto Justus era investigado pelo MP por utilizar serviços de advocacia de uma servidora pública da prefeitura em benefício próprio. Ao assinar o acordo, ele confessou a prática ilegal, o ato de improbidade administrativa, e se comprometeu a ressarcir R$ 466,14 aos cofres públicos, já que o MP apontou enriquecimento ilícito do prefeito”, informa o blog.

O acordo informa que servidora pública da prefeitura de Guaratuba trabalhava na época como diretora técnica na Procuradoria Geral do Município, mas atuou como advogada do prefeito Roberto Justus numa ação particular movida por ele por calúnia. “Ou seja, em horário de expediente na prefeitura, ela atuou como advogada numa causa pessoal do prefeito”.

A comunicação do arquivamento do caso, com a formalização do Acordo de Não Persecução Cível, foi feito na última quarta-feira (17) pelo promotor substituto Rodrigo Sanches Martins.

Outro lado – O Correio do Litoral entrou em contato com Roberto Justus, que se comprometeu a comentar o assunto. “Vou deixar pra comentar depois que você fizer a matéria”. Iremos atualizar o conteúdo com a explicação.

Fonte: Blog Politicamente