Guarda-vidas iniciam treinamento para o Verão Maior Paraná

Está em andamento o Curso de Formação de Guarda-vidas Militar e nos próximos dias começa o Curso de Formação de Guarda-vidas Civil

Foto: CMMPR

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) já iniciou os preparativos para o Verão Maior Paraná, que acontecerá de 19 de dezembro de 2025 a 22 de fevereiro de 2026, com foco principal nas ações de prevenção e salvamento no Litoral do Estado.

A operação contará com aproximadamente 630 militares e 270 guarda-vidas civis, reforçando a presença da corporação nas praias e balneários durante toda a temporada.

De acordo com o tenente-coronel Fabrício Frazatto dos Santos, comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, responsável pelo Litoral do Paraná, os treinamentos e processos de seleção já estão em andamento.

“O efetivo militar assim como os guarda-vidas civis já formados, passam por reciclagens e atualizações com testes físicos específicos voltados às capacidades aquáticas e terrestres para o desempenho das atividades de prevenção, busca e salvamento. Além disso, está em andamento o Curso de Formação de Guarda-vidas Militar e nos próximos dias o Curso de Formação de Guarda-vidas Civil em todo o Estado. Esse conjunto de capacitações tem como principal objetivo formar e atualizar militares e civis para o eficaz combate as mortes por afogamento”, explica o oficial.

A estrutura operacional também está sendo ampliada com novos equipamentos e embarcações. O investimento previsto é de R$ 4.935.041,90, destinados à aquisição de 10 bicicletas elétricas, 2 lanchas de dois motores, 10 motoaquáticas e 15 barcos infláveis de alagamento, além de fardamentos, materiais de salvamento e equipamentos de segurança. “Esses investimentos fortalecem a capacidade de resposta e a eficiência do Corpo de Bombeiros nas ações de prevenção e resgate ao longo da costa paranaense”, destaca o tenente-coronel.

O comandante ressalta que as ações preventivas já começaram desde o início de setembro, com postos de guarda-vidas operando aos fins de semana em todos os municípios do Litoral. A partir de novembro, o atendimento passará a ser diário, e, no início do verão, todos os postos funcionarão dentro do padrão operacional da corporação.

Ações educativas

Além do reforço de pessoal e equipamentos, o CBMPR mantém campanhas educativas e de conscientização nas redes sociais e em eventos promovidos pela Secretaria da Segurança Pública.

“As ações educativas seguem durante toda a temporada, inclusive nos palcos do Verão Maior Paraná. Nós sempre frisamos que procurem entrar na água em um local protegido por guarda-vidas, sinalizado por bandeiras vermelha e amarela”, reforça o tenente-coronel Frazatto, destacando a importância da prevenção como principal medida de segurança durante o período de alta temporada.

O curso de formação de guarda-vidas civis, com 128 vagas em todo o Estado, segue com inscrições abertas até o dia 31 de outubro. Os novos profissionais passarão por treinamento teórico e prático antes de atuarem nas praias durante a operação verão.