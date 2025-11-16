Portos do Paraná compartilha experiências na prevenção de desastres

Workshop foi uma iniciativa da Casa Civil, Corpo de Bombeiros e Autoridade Portuária

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Com o tema “Gerenciamento de Riscos da Portos do Paraná”, a empresa pública que administra os portos de Paranaguá e Antonina participou do workshop “Municípios mais resilientes a desastres”. O evento, realizado nos dias 13 e 14 de novembro, na instituição de ensino Isulpar, em Paranaguá, é uma realização da Casa Civil do Governo do Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Portos do Paraná. A programação contou com 26 palestrantes.

O workshop contou com um público formado por profissionais do setor de segurança, estudantes e membros da comunidade, com amplo interesse em colaborar com a segurança no trabalho portuário. A Portos do Paraná participa do Plano de Apoio Mútuo (PAM), que é uma associação voluntária entre empresas e poder público e que busca ampliar a prevenção contra incêndios e outros incidentes.

“A melhor forma de dizer que nós temos uma operação segura é mostrando os nossos mecanismos que garantem a segurança da operação. A Portos do Paraná vem se preparando cada dia a mais para bater recordes com suas operações extremamente seguras”, explicou o assessor da Diretoria de Meio Ambiente da Portos do Paraná, Felipe Zacharias, que realizou a palestra.

Várias empresas fizeram a exposição de materiais de segurança, como um rádio comunicador à prova d’água e que se mantém funcionando mesmo após ser atingido pelo fogo. Outra atração foi o caminhão Auto Bomba Tanque (ABT), adquirido recentemente pela Portos do Paraná.

Alguns casos emblemáticos, em que a atuação rápida do Corpo de Bombeiros foi fundamental para o sucesso da operação, foram relembrados ao longo do evento, como o vazamento de nafta em Paranaguá, em 2023. “Foi de fundamental importância o PAM naquele momento. Várias empresas colaborando para um bem comum junto ao Corpo de Bombeiros”, enfatizou o comandante da 1ª Companhia de Paranaguá, capitão Everton Soares de Oliveira.

Zacharias também citou os simulados realizados dentro do plano de emergência, justamente para aprender a lidar com situações extremas de segurança. “A segurança começa no indivíduo. Se eu tenho comprometimento com a minha segurança, automaticamente eu vou colaborar na segurança do meu amigo, do meu companheiro de trabalho”, concluiu.

Simulado

O simulado mais recente realizado pela Autoridade Portuária foi de combate a incêndio no cais do Porto de Paranaguá. Organizado pela equipe de Segurança do Trabalho da Portos do Paraná, o simulado mobilizou os brigadistas da Albriggs Soluções Ambientais e a Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá (ATEXP). O cenário criado foi um incêndio localizado em uma correia transportadora.

O principal objetivo foi testar o caminhão ABT, adquirido pela Portos do Paraná neste ano. A viatura tem capacidade para 11.600 litros de água e 400 litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE), produto usado para combater chamas em líquidos inflamáveis.

Fonte: GCom Portos do Paraná