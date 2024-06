Corpo de Bombeiros recebe equipamentos de resgate aquáticos da TCP

Terminal também financiará o custeio da manutenção de lanchas de busca e salvamento (LBS), que atendem comunidades insulares na região da baía de Paranaguá

Foto: TCP / Divulgação

Neste mês de junho, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, entregou trajes e capacetes de mergulho, nadadeiras, sistemas de flutuabilidade, boias, entre outros materiais para o 1º Subgrupamento de Bombeiros de Paranaguá, localizado no bairro da Costeira. Ao todo, 61 equipamentos foram entregues à unidade, que também receberá, até janeiro de 2025, o serviço de manutenção de primeiro escalão de lanchas de busca e salvamento (LBS).

Os equipamentos serão utilizados em operações realizadas em ambientes aquáticos, como nos resgates em casos de afogamento, no atendimento a ocorrências nas praias e ilhas próximas à Paranaguá, e nas ocorrências em áreas de difícil acesso ou com terrenos acidentados, proporcionando suporte e segurança aos bombeiros em suas operações.

Rafael Stein, Gerente Institucional e Jurídico da TCP, afirma que “a entrega dos equipamentos e o custeio da manutenção de primeiro escalão das Lanchas de Resgate e Salvamento são compromisso assumidos pelo Terminal com o objetivo de fortalecer a atuação do Corpo de Bombeiros de Paranaguá, instituição parceira e que presta um serviço de extrema importância para toda população parnanguara, com destaque para sua atuação nas comunidades insulares, onde o acesso pode ser feito apenas por meio de embarcações”.

O 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Paranaguá conta com duas lanchas equipadas com materiais para atendimento pré-hospitalar, como macas e equipamentos médicos básicos, permitindo o resgate e atendimento inicial de vítimas em situações de emergência aquática. Elas também auxiliam no deslocamento das equipes de forma ágil até áreas de ocorrência localizadas na região costeira e em comunidades insulares da baía de Paranaguá, assim como em operações na Ilha do Mel, Ilha das Cobras e na Ilha do Teixeira.

De acordo com o Capitão Éverton Soares de Oliveira, Comandante do Corpo de Bombeiros de Paranaguá, “a instituição avalia como extremamente importante o recebimento desses equipamentos pela TCP. Eles representam um reforço significativo para as capacidades operacionais do Corpo de Bombeiros de Paranaguá, proporcionando recursos modernos e adequados para as demandas de resgate e salvamento na região. Com esses novos equipamentos, espera-se uma melhoria significativa na eficiência e na segurança das operações de resgate aquático e terrestre, contribuindo para a preservação da vida e a proteção da comunidade local”.

A entrega dos equipamentos e o custeio da manutenção das lanchas faz parte do Plano Básico Ambiental da Ampliação da TCP e integra o Programa de Educação Ambiental do Terminal.