TCP participa da 18ª Semana do Meio Ambiente de Paranaguá

Estande na Arena Albertina Salmon | foto: TCP/Divulgação

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, estará presente na 18ª Semana do Meio Ambiente, com eventos entre segunda-feira e sexta-feira (2 a 6). As programação gratuita promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) tem como objetivo levar uma programação lúdica, com foco na consciência e na educação ambiental para o público. A abertura aconteceu na tarde desta segunda, na Arena Albertina Salmon.

O estande da TCP traz jogos e atividades interativas para crianças, jovens e adultos, que apresentam a fauna da Baía de Paranaguá e abordam a importância de preservar a biodiversidade local. A cultura caiçara também ganha destaque em uma exposição com artesanato e registros de ações apoiadas pelo Terminal.

Segundo o gerente de meio ambiente da TCP, Kayo Zaiats, “a participação da TCP na Semana Municipal do Meio Ambiente é uma tradição que reforça o nosso compromisso de promover a educação ambiental e de incentivar a preservação do patrimônio natural e cultural parnanguara”.

Entre as atividades disponíveis no estande da TCP estão a exposição “Território dos Saberes”, que traz artesanato e registros de ações realizadas com a finalidade de promover e preservar a cultura caiçara; a “Roleta Ambiental”, com um quiz interativo que convida os participantes a conhecer espécies de animais que vivem na região da Baía de Paranaguá; e o jogo “Expedição Marinha”, que trata da importância de preservar a fauna e a biodiversidade.

Quase uma tonelada de resíduos recolhido no Rio Itiberê

No dia 10 de maio, a TCP realizou a sétima edição da Remada Ambiental, ação que reúne voluntários, entre colaboradores do Terminal e membros da comunidade, para um mutirão de coleta de resíduos das margens do Rio Itiberê. Neste ano, o evento, que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Municipal, reuniu 73 participantes.

Durante a manhã, os voluntários percorreram cerca de 2 quilômetros do rio em caiaques, canoas e barcos, recolhendo desde plásticos e latas até objetos maiores e inusitados, como casco de embarcação em fibra de vidro, ventilador, pneu de moto, cadeira de madeira, e uma bolsa com itens de praia. Ao todo, 988 quilos de resíduos foram coletados. Desse total, 188 quilos eram de materiais recicláveis, que passaram por triagem e tiveram a destinação correta realizada por membros da Associação de Coletores e Recicladores Nova Esperança.

“A Remada Ambiental já faz parte do nosso calendário desde 2018 e, a cada edição, percebemos que ela mobiliza um número grande de pessoas. Ver colaboradores, instituições e moradores engajados em uma causa tão importante, com o propósito de promover a educação ambiental, é um sinal de que esta ação vem atingindo o objetivo esperado”, afirma Zaiats.