Corpo do menino que se afogou em Matinhos é encontrado

Grande número de pessoas foi a orla acompanhar remoção do corpo | Imagem: Comunica Matinhos

Por volta das 22h30 desta segunda-feira (30) pessoas que passavam pela praia, no Balneário Flórida, em Matinhos, encontraram, à beira mar, um corpo um corpo sem vida.

O Corpo de Bombeiros foi chamado pelo telefone de emergência 193 e quando chegou ao local, já estava lá família do menino que desapareceu no mar na tarde de domingo (29), no balneário de Praia Grande, a poucos metros dali. Eles confirmaram a identidade da vítima.

Kelvyn Henrique Mendes Líbano era natural de Fazenda Rio Grande e morador de Pinhais, cidades da Região Metropolitana de Curitiba. Iria completar 14 anos no dia 25 de janeiro.

Desde o início da ativação dos postos guarda-vidas, em 14 de dezembro, já morreram 8 pessoas por afogamento no Litoral do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, todas estavam em locais não protegidos pelos postos ou fora do horário de funcionamento, que é das 8h às 19h.