Corrida de Aniversário de Guaratuba tem patrocínio da Itaipu

As festividades dos 254 anos de fundação de Guaratuba, comemorados no dia 29 de abril, conta com diversos eventos apoiados pela Itaipu Binacional. Os recursos são do edital de patrocínio para feiras e exposições vinculadas a aniversários de municípios.

Um dos eventos patrocinados é a Corrida do Aniversário, que acontece no dia 27 de abril (domingo), com largada às 7h30, na Avenida 29 de Abril, em duas categorias: 5 km e 10 km.

A Prefeitura informa que irá divulgar em breve como serão feitas as inscrições, mas antecipa que serão gratuitas, com a doação de 1 kg de ração ou 5 litros de água sanitária para a causa animal.