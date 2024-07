Corrida de Garçons anima Matinhos no começo de semana chuvoso

Fotos: Divulgação

A 1ª Corrida de Garçons 2024 animou a cidade de Matinhos nesta segunda-feira (15) fria e chuvosa*. Os 45 profissionais participantes percorreram o trajeto na Arena Vicente Gurski sob aplausos e torcida do bravo público que acompanhou o evento.

A corrida foi promovida pelo núcleo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) da região, com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de Matinhos e da Guarda Municipal.

Garçons e garçonetes dos 21 restaurantes associados à Abrasel Matinhos competiram em 12 baterias, classificando o primeiro colocado de cada uma. A segunda fase contou com quatro baterias de três garçons cada e os quatro vencedores desta avançaram à grande final.

O primeiro lugar ficou com Caio Henrique de Souza, funcionário do La Bodeguita. “No treino que fiz no restaurante fiquei em 1º lugar entre de 55 participantes. Pensei que conseguiria pelo menos a terceira colocação aqui. Agradeço à torcida e aos meus colegas de trabalho, sem eles não teria conquistado nada disso”, conta. Ele leva para casa um prêmio de R$ 1,5 mil.

O evento seria realizado no dia 11 de agosto, quando é comemorado o Dia do Garçom, mas os organizadores acataram a ideia de integrar a competição aos Jogos de Aventura e Natureza – Festival de Inverno, que acontecem até 9 de agosto em sete municípios do Litoral. A Secretaria de Esporte apoiou com toda a estrutura no local e com a entrega de medalhas a todos os participantes.

Para José Lucas de Souza, presidente do núcleo da Abrasel em Matinhos, o evento é o resgate de um trabalho feito anteriormente pela comunidade. “Nosso objetivo é fazer algo pelos colaboradores, valorizar os funcionários. Queremos criar união entre as equipes e fazer com que todos conheçam mais dos outros restaurantes”, afirma.

O garçom Pedro Henrique Lopes da Silva, do restaurante La Bodeguita, comentou que “a corrida dos garçons reforçou a união dos restaurantes de Matinhos, além de valorizar a nossa profissão”

Luara da Silva, garçonete no Restaurante Dom Brothers, compartilhou sua expectativa: “Pretendia dar o meu melhor. Sendo a única mulher competindo pelo Dom Brothers, minha missão era ganhar. Mas, acima de tudo, queria me divertir, pois o que importa nesses jogos é a valorização da nossa profissão”.

MODALIDADE – Na competição, garçons e garçonetes, com uma das mãos nas costas, correm levando uma bandeja com três latas e dois copos d’água em direção à mesa onde ficam os jurados. No meio do percurso precisam abrir uma lata e servir o convidado na mesa. E continuam o percurso até o fim, onde colocam a bandeja sobre a mesa em que estão os jurados. Lá, eles devem servir o copo sem derramar, mas sem deixar líquido no recipiente. Vence o garçom que terminar o percurso antes dos demais e com todos os itens cumpridos.

* A previsão é que o tempo melhore a partir de quarta (17), com temperaturas ainda baixas, mas sem chuva.