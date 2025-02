Cubatão e Limeira recebem primeiro alerta de chuvas do novo sistema

Monitoramento da Defesa Civil do Paraná

Por conta das fortes chuvas, a Defesa Civil do Paraná emitiu, pela segunda vez, um alerta via tecnologia Cell Broadcast para moradores do Litoral e o primeiro para Guaratuba na noite desta quinta-feira (13).

O aviso foi direcionado para os moradores das localidades rurais de Limeira e Cubatão, regiões que já tinham sido afetados por fortes temporais na semana passada.

O aviso foi disparado às 20h50 e colaborou para que não houvesse ocorrências graves registradas, até o momento, na região. Antes disso, uma mensagem tradicional da Defesa Civil já havia sido enviada para toda a região litorânea por volta das 17h alertando para o risco de temporais.

De acordo com o Simepar, o volume de chuvas em Guaratuba ao longo da noite variou entre 21 e 26 milímetros, o que causou uma cheia momentânea do rio Cubatão, que transbordou em alguns pontos, mas logo baixou assim que a chuva parou. Também houve alagamentos na Limeira já no final da tarde.

Segundo a Defesa Civil, apesar das chuvas, as ocorrências foram pontuais e não houve registros de desalojados ou desabrigados na região.

Imagens do rio Cubatão na noite de quinta-feira | Imagens das redes sociais – Publicação: Guara News

Primeiro alerta foi para Morretes

O primeiro alerta do sistema Cell Broadcast havia sido para Morretes, para três localidades: Floresta, Rio Sagrado e Sambaqui. Os recados apareceram nos celulares de moradores e pessoas que estavam nessa área por volta da meia-noite do dia 7. Na semana passada, quando as localidades rurais de Guaratuba tiveram chuvas ainda mais intensas que nesta quinta-feira e região da Limeira sofreu com uma forte enxurrada no rio Canasvieiras, não foi dado o alerta. O sistema começou a ser implantados no final de 2024 pelo Governo Federal em parceria com a Defesa Civil de cada estado,

Esse recurso utiliza as antenas de telefonia celular para fazer o disparo da mensagem que se sobrepõe à tela dos celulares das pessoas que estiverem na área afetada, sem necessidade de cadastro prévio. O objetivo é alertar a população sobre eventos severos e garantir que as informações cheguem de maneira rápida e eficaz.

O sistema está sendo implementado em todo o Brasil em conjunto entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o Ministério das Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as empresas de telefonia móvel e as Defesa Civil de cada estado.

No dia 10 agosto de 2024, o sistema entrou em contato com os celulares que estavam em Morretes, exatamente às 15h17. Em seguida, às 15h25, o protocolo foi repetido em União da Vitória, no Sul do Estado. As duas cidades figuraram entre as 11 primeiras do Brasi, onde o sistema foi testado

Chuvas e todo o Litoral

O volume de chuvas registrado pelo Simepar na quinta-feira chegou a ser maior em outras cidades do Litoral ao longo da noite. Em Praia de Leste, em Pontal do Paraná, choveu 116,6 milímetros. Em Morretes, na localidade de Floresta, o acumulado chegou a 70,2 milímetros. Não há registros de ocorrências nestas cidades, de acordo com a Defesa Civil.

Em Paranaguá, onde o volume de chuvas variou de 48,4 a 63 milímetros, algumas ruas ficaram alagadas, mas sem vítimas ou destelhamentos registrados.

Em Antonina, onde choveu entre 50 e 53 milímetros, dependendo da região do município, houve registro de um deslizamento de barranco, que bloqueou parcialmente uma rua, mas sem vítimas.

A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições climáticas e reforça a importância de acompanhar os canais oficiais de comunicação para receber informações e orientações sobre eventos extremos.