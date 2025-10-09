Correio do Litoral
Publicado resultado final da licitação para duplicar da PR-412 entre Guaratuba e Garuva

Vencedor é o consórcio formado pelas empresas Construtora Luiz Costa Ltda., Ellenco Construções Ltda. e Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda, com preço de R$ 254,5 milhões – próxima etapa é a homologação deste resultado
Foto (recorte): DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou nesta quarta-feira (08) o resultado final da licitação para duplicar 12,81 quilômetros da PR-412 de Guaratuba até a divisa com Santa Catarina, em Garuva.

Após análise de recurso quanto ao resultado anterior, foi confirmado como vencedor o Consórcio Construtor Litoral PR-412, formado pelas empresas Construtora Luiz Costa Ltda., Ellenco Construções Ltda. e Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda, com proposta de preço negociada de R$ 254.500.000,00.

A próxima etapa é a homologação deste resultado, que também será publicada em diário oficial, seguida por trâmites internos para a assinatura do contrato.

O edital utiliza a modalidade contratação integrada, que prevê a elaboração de projeto básico e projeto executivo de engenharia, seguida pela execução dos serviços da obra. Após contratação e emissão de ordem de serviço, serão 12 meses para os projetos e 18 meses para a duplicação.

Obra

O trecho contemplado começa no km zero da PR-412, na divisa entre os estados, e segue até o km 12,81, na interseção em nível de acesso para o Balneário Coroados. A pista existente será alargada para 3,6 metros e os acostamentos para 2,5 metros, com a pista nova tendo as mesmas dimensões. Elas serão separadas por um canteiro central de 2,2 metros de largura.

No entroncamento com a PR-808, na altura do km 8, será readequada a interseção em nível e construído novo Posto da Polícia Rodoviária Estadual. A partir deste ponto também será implantada ciclovia, que segue até o perímetro urbano de Guaratuba.

A atual ponte sobre o Rio da Praia será demolida e substituída por uma galeria tripla de concreto de 2m x 2m, e a interseção no perímetro urbano dará lugar a um viaduto. O trecho também terá três novos retornos em nível, no km 3,4, km 5,72 e km 10,88.

O trecho também receberá novo sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal e vertical, e dispositivos de segurança viária.

Duplicação do trecho catarinense

Em agosto, os governadores Ratinho Junior e Jorginho Mello assinaram o compromisso para a duplicação da chamada Estrada de Garuva, beneficiando também Itapoá (SC).

Será feita a duplicação de 19 quilômetros da rodovia SC-417, desde a BR-101 e o Contorno Sul de Garuva, além da construção de três viadutos. O termo de transação judicial acontece para quitação de uma dívida rde royalties de petróleo da Petrobras que se arrastava desde 1991.

