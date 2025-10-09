Protetores de Animais de Guaratuba realizam feira de adoção neste sábado

Feira acontece das 10h às 15h, na loja Elite Canina, na Rua Damião Botelho de Souza, 1.855

A Associação dos Protetores de Animais Unidos de Guaratuba (Apaug) realiza mais uma feira de adoção de cães. Será neste sábado (11), das 10h às 15h, na loja Elite Canina, no bairro Piçarras (Rua Damião Botelho de Souza, 1.855).

Todos os animais recolhidos das ruas foram tratados e estão “desverminados”. Durante a feira, as pessoas também podem doar rações, vermífugos, anti pulgas e outros produtos para os animais.

O evento conta com participação da ONG SOS Vira-Lata. As protetoras voluntárias da Apaug destacam que o apoio do comércio, das instituições e da comunidade é fundamental para o trabalho que realizam.