De 3 a 14 de julho, acontece a Festa do Divino Espírito Santo de Guaratuba

Começa no dia 3 (quarta-feira) e vai até 14 de julho a Festa do Divino Espírito Santo de Guaratuba, no entorno da Igreja Matriz e da Igreja Bicentenária de Nossa do Bom Sucesso. À frente do evento, realizado pelo Instituto Cultural e Social Mãe do Bom Sucesso está o casal-festeiro-mór do ano Rafael Arnulf e Marcela Farias, com apoio de diversos outros casais festeiros.

Em todos os dias, a abertura das barracas é às 10h e o encerramento à 1h. De 8 a 12 (segunda a sexta, haverá a recepção das caravanas dos grupos da terceira idade de diversas cidades do Paraná, sempre a partir das 9h30;

A novena acontece de 5 a 13, mas haverá outros eventos religiosos, culturais e de diversão. Os shows musicais e a gastronomia são grandes atrativos, além do encontro das pessoas, moradores e turistas.

Os artistas mais populares desta edição são Álvaro & Daniel, que participam da missa antes do show, no dia 4 (quinta-feira). O encerramento da festa, dia 14 (domingo) é com a banda Tchê Garotos.

O tradicional barreado do Batuque da Cozinha – Evani e Amigos, acontece no dia 11 (quinta-feira). O famoso churrasco é servido todos os dias, sempre por um grupo diferente da comunidade.

Programação completa

Quarta-feira, 3

18h: Abertura das Barracas na Praça da Alimentação

19h: Missa

19h: Festival de Caldos Amigos da Educação e do Bem Estar Social

19h: Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h: Bingo da Noite (Salão Paroquial)

21h: Noite Cultural com Professor Santos e convidados (Palco Principal)

22h: Show com Luciano e Renato (Palco Principal)

1h: Encerramento

Quinta-feira, 4

10h: Abertura das barracas

12h: Almoço musical com Alexandre Bueno

14h-18h: Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

19h: Missa com Benção do Santíssimo e participação especial Álvaro e Daniel (Palco Principal)

19h: Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h: Bingo da Noite (Salão Paroquial)

21h: Show com Álvaro e Daniel (Palco Principal)

23h: Show Galera.com (Palco Principal)

1h: Encerramento

Sexta-feira, 5

10h: Abertura das barracas

12h: Almoço musical com Duo Old – Lee e Panda

14h-18h: Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

18h30: 1ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade

19h: Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h: Bingo da Noite (Salão Paroquial)

21h: Show com Felipe e Fabrício (Palco Principal)

22h: Show Michelle Reich (Palco Principal)

1h: Encerramento

Sábado, 6

10h: Abertura das barracas

11h: Missa com Novena

12h: Almoço musical com Marcio Dijó

14h-18h: Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

16h: Novena com bênçãos especiais

14h-17h: Tarde Cultural com apresentações artísticas (Palco Principal)

19h: 2ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade

19h: Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h: Bingo da Noite (Salão Paroquial)

21h: Show com Banda Full House (Palco Principal)

1h: Encerramento

Domingo, 7

10h: Abertura das barracas

10h: Missa Dominical

11h: Moto Romaria – Procissão das Bandeiras do Divino Espírito Santo

12h: Benção das motos

12h: Almoço musical com Fábio Elias e Prigoli’s Duo

14h-18h: Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

16h: Novena com bênçãos especiais

19h: 3ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade

20h: Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h: Bingo da Noite (Salão Paroquial)

20h: Show com Rogério Cordoni (Palco Principal)

22h: Show com Igor Brenaz (Palco Principal)

1h: Encerramento

Segunda- feira, 8

9h30 – Recepção das Caravanas dos Grupos da Melhor Idade (Pavilhão de Entrada)

10h – Abertura das Barracas

11h – Missa com Novena em Ação de Graças à Melhor Idade

12h – Almoço musical com Alexandre Bueno

14h – Grupo Mães que oram (Igreja Matriz)

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

14h às 17h – Tarde dançante (Pavilhão Principal)

16h – Novena com bênçãos especiais

19h – 4ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Pe. Antônio,

Diocesano – Pároco da Paróquia São Francisco de Assis

Divino Espírito Santo:

Comunidade São Francisco de Assis.

Santíssima Trindade:

Secretaria do Bem Estar e Promoção Social, Departamento de Comunicação da Prefeitura

Municipal e Meios de Comunicação (Rádio, TV, Jornal, Portal)

20h – Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h – Bingo da Noite (Salão Paroquial)

21h – Divino Festival Sertanejo – Modão dos Primos; Carlos Pamplona e Rafael; Jairton Jr; Rafa

Santos; Luciano e Renato; Beto Lorenzo (Palco Principal)

1h – Encerramento

Terça-feira, 9

9h30 – Recepção das Caravanas de Melhor Idade (Pavilhão de Entrada)

10h – Abertura das Barracas

11h – Missa com Novena em Ação de Graças à Melhor Idade

12h – Almoço Musical com Trio Recordas

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

14h às 17h – Desfile Maria Chic Moda Sustentável e Tarde dançante (Pavilhão Principal)

16h – Novena com bênçãos especiais

19h – 5ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Padre Jorge

C.Ss.R.

Divino Espírito Santo:

Comunidade Nossa Sra. Aparecida/Mães que Oram pelos Filhos/Terço dos Homens

Santíssima Trindade:

Bancários; Escritórios de Advocacia, Procuradoria Municipal Geral e Fiscal; Clubes Náuticos,

Empresas de Transporte e Postos de Gasolina.

20h – Jantar com churrasco, frutos do mar, e outros. (Praça de Alimentação)

20h – Bingo da Noite (Salão Paroquial)

20h30 – Show Banda Fator A (Palco Principal).

22h – Flash Back (Palco Principal)

1h – Encerramento

Quarta-feira, 10

9h30 – Recepção das Caravanas de Melhor Idade

10h – Abertura das Barracas

11h – Missa com Novena em Ação de Graças à Melhor Idade

12h – Almoço musical com Marcio Dijó

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

14h às 17h – Concurso Rei e Rainha da Melhor Idade e Tarde Dançante (Pavilhão Principal)

16h – Novena com bênçãos especiais

19h – 6ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Pe. Thiago C.Ss.R.

Noveneiros do dia:

Divino Espírito Santo:

Comunidades Nossa Sra dos Navegantes/Pastoral do Batismo/ Pastoral do Dizimo.

Santíssima Trindade:

Comércio de Informática, Panificadoras, Restaurantes, Mercados e Supermercados.

20h – Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h – Bingo da Noite (Salão Paroquial)

21h – Show com Sob Medida (Palco Principal)

23h – Show com Chamavó (Palco Principal)

1h – Encerramento

Quinta-feira, 11

9h30 – Recepção das Caravanas da Melhor Idade

10h – Abertura das Barracas

11h – Missa com Novena em Ação de Graças à Melhor Idade

12h – Almoço musical com Lyncol Chaves

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

14h às 18h – Apresentação Rei e Rainha – Tarde Dançante da Melhor Idade (Pavilhão

Principal)

16h – Novena com bênçãos especiais

19h – 7ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Pe. Charles

Choury, C.Ss.R.

Noveneiros do dia:

Divino Espírito Santo:

Comunidade São Luiz Gonzaga; ROTARY CLUB/WOMANS CLUB/APADVG/APAE

Santíssima Trindade:

Copel; Sanepar. Emater, Escritórios Contábeis e Secretaria do Meio Ambiente, Clubes de Motos,

Subprefeitura do Cubatão e Subprefeitura do Coroados.

19h – Batuque na Cozinha: Barreado com Evani e Amigos (Praça de Alimentação)

20h – Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h – Bingo da Noite (Salão Paroquial)

21h – Apresentação do Grupo de Dança Gaúcha Laços Campeiro – Patrão Erasmo (Palco

Principal)

21h30 – Apresentação do Grupo de Dança Gaúcha de Coração e Tradição (Palco Principal)

22h – Show com Grupo Portal Gaúcho (Palco Principal)

1h – Encerramento

Sexta-feira, 12

9h30 – Recepção das Caravanas da Melhor Idade

10h – Abertura das Barracas

11h – Missa com Novena em Ação de Graças à Melhor Idade

12h – Almoço musical com DUOOLD – Lee e Panda

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

14h às 18h – Apresentação Quadrilha do Divino e Tarde Dançante (Pavilhão Principal)

16h – Novena com bênçãos especiais

19h – 8ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Pe. Primo, C.Ss.R.

Noveneiros do dia:

Divino Espírito Santo:

Comunidades Santo Antônio /Apostolado da Oração/Pastorais: Ministros/PPI e Social

Santíssima Trindade:

Farmácias, Profissionais da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde, Rede Hoteleira e

Patrocinadores em geral.

20h – Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h – Bingo da Noite (Salão Paroquial)

20h30- Apresentação cultural com Circolo Italiano Di Joinville (Palco Principal)

21h – Banda Marvin (Palco Principal)

23h – Show com Marjorie e Mell (Palco Principal)

1h30 – Encerramento

Sábado, 13

10h – Abertura das Barracas

11h – Missa com Novena

12h – Almoço musical com Marcia e João Vitor

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

14h às 17h – Concurso Cinderela e Príncipe 2024 (Pavilhão Principal)

14h – Bolo do Divino

16h – Novena com bênçãos especiais

18h – Procissão Luminosa Se Não Chover Saindo Da Gruta

19h – 9ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Pe. Oliton, C.Ss.R.

Noveneiros do dia:

Divino Espírito Santo:

Pastorais da Catequese/criança/jovens e servidores do altar.

Santíssima Trindade:

Vereadores; Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Meio Ambiente, Habitação, Obras e

Infraestrutura, Finanças e Instituto Guaraprev.

20h – Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h – Bingo da Noite (Salão Paroquial)

21h – Show com Full House (Palco Principal)

1h30 – Encerramento

Domingo, 14

10h – Abertura das Barracas

10h – Missa Festiva Pe. Oliton e Pe. Thiago – Celebração Paroquial, todas as comunidades

convidadas

12h – Almoço musical

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

18h – Festival de Prêmios Palco Principal com transmissão para os demais pavilhões

21h30 – Show com Ministério Missão 27 (Palco Principal)

22h30 – Show de encerramento com Tchê Garotos (Palco Principal)

1h – Encerramento geral