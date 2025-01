De transporte clandestino a viagens falsas: os golpes mais comuns no Litoral do Paraná

Foto: DER / Arquivo

A alta temporada de verão, que está no auge neste janeiro de 2025, trouxe junto com ela uma sequência de notícias sobre golpes que em muitos casos atrapalham ou até interrompem a tão sonhada viagem de férias em final e início de ano. De transporte clandestino a pacotes falsos, muitos turistas estão passando por perrengues no Litoral do Paraná.

“Quem não quer passar uns dias na praia, curtindo a areia e a água para iniciar bem o ano? É neste ambiente que muitos golpes surgem, criando sérios aborrecimentos e prejuízos para quem só queria passar momentos agradáveis com a família”, pondera Fábio Aguayo, presidente da Federação Paranaense de Turismo (Feturismo).

O alerta da entidade vai ao encontro das últimas notícias relacionadas ao litoral paranaense, destino de milhares de pessoas nesta época do ano. Nesta sexta-feira (17), o Bem Paraná veiculou reportagem destacando a ação de cibercriminosos que aplicam golpes em viajantes. Quatro a cada cinco brasileiros (83%) relataram já terem sido vítimas deste tipo de crime, segundo pesquisa Norton abordada pelo portal.

Entre as modalidades de golpe mais comuns estão: descontos e ofertas falsas de viagens (41%); agências falsas de viagem (33%); sites de reservas fraudulentos (29%); o malvertising (14%); e o phishing (11%). O impacto econômico também é significativo: 90% das vítimas relataram ter perdido dinheiro. A perda média entre as vítimas foi de R$ 2.375,98, sendo a maior registrada de R$ 25.000,00.

Os riscos não terminam ao chegar no destino. Durante a viagem, 8% dos entrevistados que caíram em golpes ao reservar viagens de férias enfrentaram problemas como: comprometimento de informações de cartões de crédito ou bancárias (37%); golpe de aluguel de carros (29%); golpes em plataformas como Airbnb e hotéis (27%); e acomodações inadequadas (17%). Além disso, 14% tiveram seus dispositivos hackeados ou comprometidos em redes Wi-Fi públicas.

Transporte irregular

Conforme o Correio do Litoral destacou, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informa que flagrou 15 veículos de transporte clandestino durante este verão no litoral. O órgão abordou 413 veículos de transporte intermunicipal de passageiros. Desse total, 54 foram notificados, e, destes, 15 estavam operando clandestinamente, sendo interrompidas suas atividades de imediato.

De acordo como DER, “a prática do transporte clandestino coloca em risco não somente o passageiro, como também demais veículos, que dividem a pista com um transporte que não atende as exigências legais para circular, como ter inspeção mecânica acreditada em dia e seguro”.

