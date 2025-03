Verão Maior: diversão e entretenimento para todos os gostos

A temporada de shows gratuitos no Litoral do Paraná chamou a atenção de turistas e moradores locais. No último ano, mais de 1 milhão de pessoas estiveram presentes no “Verão Maior Paraná”, uma programação gratuita de shows criada pelo Governo do Estado.

No total, foram sete finais de semana com atrações musicais para todos os gostos.

Edição 2025

Nessa edição, as programações se estendem do dia 10 de janeiro até o dia 22 de fevereiro, pouco antes do Carnaval. No total, serão 33 shows gratuitos. A ideia é atrair todos os públicos, proporcionando entretenimento para todos.

As praias paranaenses, como Caiobá, Guaratuba e Matinhos, são os principais pontos dessa programação festiva. Durante o Verão Maior Paraná, essas regiões se tornam palco de shows, feiras gastronômicas e competições esportivas.

Os shows abrangem vários estilos, como rock nacional com Titãs, pop rock com Jota Quest, um pouco de pagode com Alexandre Pires e Péricles, sem deixar o samba de lado, com Sorriso Maroto.

Para os fãs de sertanejo, não faltam opções, desde o mais raiz, com Rio Negro & Solimões, até o mais universitário, com Michel Teló, João Bosco & Vinícius, Fernando & Sorocaba, Cesar Menotti & Fabiano, entre outros.

Verão agitado no Litoral do Paraná

Combinar lazer e entretenimento no litoral do Paraná nessa época do ano não é uma tarefa difícil. Para quem não se interessa pelos shows, o litoral oferece diversas outras atrações turísticas, desde eventos culturais até esportes e lazer à beira-mar, como futevôlei, stand-up paddle e surfe.

Além disso, é possível participar de oficinas artísticas na praia, que também fazem parte do Verão Maior Paraná.

Um dos destaques do verão paranaense é a vida noturna, que ganha ainda mais fôlego nessa época do ano.

Bares e casas de shows locais oferecem festas temáticas e apresentações ao vivo, atraindo moradores e turistas para noites agradáveis.

Para quem busca atividades mais tranquilas durante o dia, além da praia, o litoral do Paraná oferece paisagens deslumbrantes. Trilhas ecológicas, passeios de barco e visitas a reservas naturais são ótimas opções para quem deseja desconectar do ritmo acelerado e se

conectar com a natureza. Muitas dessas experiências incluem guias locais que compartilham curiosidades sobre a fauna, flora e cultura da região, tornando o passeio ainda mais interessante.

Para os que buscam uma diversão sobre a água, o litoral paranaense espera receber mais de 8 mil turistas em sua temporada de cruzeiros. O navio tem saída e retorno em Paranaguá e conta espaços de lazer com bares, pub inglês, música ao vivo e café italiano. Além de teatro, o navio também conta cassino para momentos de muita diversão e entretenimento garantido.

Com capacidade para mais de 2 mil passageiros, quem estiver a bordo do MSC Armonia pode se divertir como se estivesse jogando em uma plataforma de cassino online que oferece bônus de aposta grátis. Dentro do cassino existem os mais diversos tipos de jogos para entretenimento daqueles que gostam de slots, jogos de cartas roleta e demais opções de cassino.

Litoral paranaense é atrativo em todas as épocas do ano

O Verão Maior Paraná é um verdadeiro convite à diversão, mas também há muitas opções para quem prefere algo mais leve e tranquilo, ou para aqueles que possuem outros hobbies.

Desde uma ida despretensiosa à praia até um cruzeiro a bordo de um navio gigantesco, todas essas opções são possíveis de serem encontradas no litoral do Paraná. Curtir o verão com muita diversão e entretenimento não é uma tarefa difícil para quem visita o local.

Algumas das atrações costumam permanecer até o fim de janeiro ou ainda até o final do verão, mas isso não impede que a visita ao litoral seja feita em outra época do ano. Mesmo fora de época, as belas paisagens litorâneas garantem boas fotos aos que passarem pela região em outro período do ano.