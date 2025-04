Imagem: Prefeitura de Guaratuba/Divulgação

Representantes do comércio ambulante de Guaratuba reuniram-se no dia 3 de abril com equipes da Prefeitura para planejar o comércio na areia na próxima temporada de verão. A prefeitura informa que outras reuniões estão previstas com quiosqueiros e donos de restaurantes que atuam na orla. “O objetivo é garantir que todos os envolvidos dialoguem e estejam cientes das regras, promovendo um ambiente seguro, organizado e livre de surpresas na próxima temporada de verão”.

Este primeiro encontro atendeu a uma demanda de ambulantes que desejam preparar e comercializar alimentos diretamente na praia, como caipirinhas e pratos prontos e teve a participação da Fiscalização e da Vigilância Sanitária.

Durante a conversa, foram esclarecidos os limites impostos pela legislação sanitária, que proíbe a manipulação de alimentos “in natura” e o trânsito com produtos abertos na areia. “A medida visa garantir a segurança alimentar e evitar riscos à saúde dos consumidores”, diz a prefeitura.

Apesar das restrições, a Prefeitura apresentou alternativas para o segmento. A primeira é a venda de produtos registrados e embalados de forma adequada, respeitando as normas sanitárias e proibindo o uso de vidro por questão de segurança. A segunda possibilidade é a criação futura de pontos fixos na orla, com carrinhos padronizados e equipados para permitir a manipulação segura dos alimentos, desde que sigam todas as exigências legais.

Outro tema debatido foi o trabalho de “cardapeiros” por estabelecimentos fixos, que têm terceirizado a venda de seus produtos por meio de ambulantes. De acordo com a prefeitura, essa prática será revista para evitar o crescimento desordenado do comércio na praia.