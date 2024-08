Defensoria Pública não cobra nem atende por meio de advogados particulares

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) alerta que não realiza atendimento por meio de escritórios de advocacia particular e não envia mensagens via WhatsApp se identificando como advogado(a).

A DPE-PR em Paranaguá recebeu relatos de usuários que foram contatados por pessoas utilizando nomes de defensoras e defensores. Nas mensagens, elas utilizam informações pessoais de usuários, e afirmam ser advogadas particulares. Essas pessoas não trabalham para a instituição. A DPE-PR registrou um boletim de ocorrência e analisa as medidas cabíveis.

A instituição reforça a orientação à população para não fornecer número de telefone, documentos ou outras informações a essas pessoas. Em caso de envio de dados pessoais, a Defensoria Pública não poderá se responsabilizar.

Usuários e usuárias de Paranaguá que receberem mensagens suspeitas podem procurar o atendimento da Defensoria Pública diretamente na sede ou entrar em contato por meio do telefone: (41) 7403-0017 (WhatsApp).