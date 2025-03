Defesa de Crianças e Adolescentes: Programa Proteger é lançado em Paranaguá

Projeto dos Amigos do HC tem objetivo de frear o ciclo da violência infantil. Dados indicam aumento de denúncias em todo o Brasil

Nesta quarta-feira (19), a Associação dos Amigos do HC (Hospital de Clínicas) lança o Programa Proteger, em Paranaguá. O novo projeto, em parceria com o Caicavv (Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência) é focado na proteção de vítimas de violência grave e gravíssima, visando a redução de danos que comprometem o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

De acordo com o presidente dos Amigos do HC, Domingos Murta, o trabalho do Programa Proteger é de extrema necessidade para o litoral paranaense. “Os dados de violência em Paranaguá são alarmantes e uma intervenção é urgente. Há mais de 8 anos cuidamos de crianças e adolescentes vítimas da violência através do Programa DEDICA, em Curitiba, e sabemos o quanto o acompanhamento, bem como a prevenção, podem mudar este cenário. Tudo que é eficaz no DEDICA será estendido ao Proteger”, afirma o presidente.

O conhecimento e as práticas bem sucedidas desenvolvidas pelo Programa DEDICA ajudarão no aprimoramento das estratégias de prevenção, diagnóstico, atendimento e proteção já desenvolvidas pelo CAICAVV, além de reforçar a capacidade de resposta imediata às situações de violência e também contribuir para o fortalecimento de uma rede de proteção mais sólida, garantindo a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes por meio do Programa Proteger, em Paranaguá.

O atendimento vai começar nos próximos meses, na sede do CAICAVV, na Rua Comendador Correia Júnior, número 497, bairro João Gualberto, em Paranaguá. E será destinado à crianças e adolescentes com idades entre 0 e 18 anos incompletos, pais, responsáveis e agressores intrafamiliares — estes, quando passíveis de tratamento — que serão encaminhados pelo CAICAVV.

Aumento da violência

O CADÊ Paraná divulgou o relatório “Violências contra crianças e adolescentes em dados”, indicando os números de violência, incluindo abusos físicos, psicológicos e sexuais, mostrando crescimento nos últimos anos. Entre 2020 e 2023, a maior parte dos casos de violência contra crianças ocorreu dentro do ambiente doméstico, com familiares ou conhecidos sendo os principais agressores.

Além disso, os casos de violência sexual representam uma parcela considerável das notificações. Em 2021, foram registrados 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, sendo maior o número de vítimas do sexo feminino, com meninas representando 76,9% dos casos entre crianças e 92,7% entre adolescentes.

Em 2023, o Brasil registrou um aumento de 24% nas denúncias de violência contra crianças e adolescentes em comparação ao ano anterior. No primeiro semestre de 2023, foram registradas 97.341 denúncias em todo o país. Especificamente em Paranaguá, dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e do Disque 100 apontam um aumento significativo nos casos notificados.

Os dados do Sinan nos anos de 2019, 2020 e 2021 apontam subnotificação das violências no município, apresentando taxas, em sua maioria, menores que no Paraná e no Brasil. As taxas (por 100 mil habitantes) de violência psicológica, física, negligência e estupro tiveram aumento significativo em 2022 e 2023.

O aumento das taxas em 2022 e 2023 coincide com o início das atividades do CAICAVV, representando a importância do centro integrado nas discussões sobre a temática. “Sabemos que ainda existe a subnotificação por diversos fatores, mas quanto mais informação e acolhimento as vítimas e suas famílias tiverem, mais seguras elas se sentirão para fazer a denúncia. A violência contra crianças e adolescentes no Brasil e no mundo é uma triste realidade que precisa ser combatida diariamente”, finaliza Domingos Murta.

Lançamento Programa Proteger

Endereço: Rua Comendador Correia Junior, 497, Bairro João Gualberto – Paranaguá

Site: www.proteger.org.br