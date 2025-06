Em parceria com Cohapar, Paranaguá vai investir em habitação e regularização de imóveis

A Prefeitura de Paranaguá aposta na parceria com a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) para reduzir o déficit habitacional e regularizar imóveis na cidade.

No final de maio, o prefeito Adriano Ramos, a vice-prefeita Fabiana Parro e a secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária (Sedehab), Leonice Lara Lacerda, estiveram na sede da Cohapar, em Curitiba, onde foram recebidos pelo o diretor-presidente Jorge Lange. Também participaram da reunião o chefe de Gabinete, André Ferruci, e o deputado estadual Hussein Bakri (PSD), líder do governo na Assembleia Legislativa.

“Essa reunião foi muito importante, buscamos soluções tanto para habitação quanto para regularização fundiária”, comentou o prefeito após o encontro que marcou a adesão do município a programas da Cohapar.

Entre os principais temas abordados está a implementação do programa Casa Fácil Paraná Terceira Idade, lançado no dia 13 de maio. A iniciativa prevê subsídio de R$ 80 mil para idosos adquirirem a casa própria. O recurso poderá ser acumulado com o programa federal Minha Casa, Minha Vida, ampliando o acesso de famílias idosas a moradias dignas e acessíveis.

Para o prefeito Adriano Ramos, o subsídio é um avanço. O programa voltado para os idosos oferece subsídios que reduzem o valor das parcelas e facilitam o financiamento. Também discutimos a ampliação da oferta habitacional por meio de parcerias com a iniciativa privada”, destacou.

Regularização dos imóveis

Outro ponto de destaque foi a formalização da adesão de Paranaguá aos programas Escritura na Mão e Escrituração Direta. O primeiro visa a regularização fundiária com procedimentos custeados pela Cohapar, beneficiando famílias que aguardam a legalização dos seus imóveis.

O segundo possibilita a escrituração com baixo custo de imóveis já quitados por mutuários da companhia, garantindo segurança jurídica aos proprietários.

A secretária Leonice Lara anunciou a inclusão do município no programa Paraná Regularizado, que permitirá a destinação de recursos estaduais para promover a regularização de imóveis sem custo para os moradores. “Estamos dando mais um passo concreto na garantia do direito à moradia com segurança jurídica. O programa permitirá que muitas famílias obtenham a documentação das suas casas, reforçando o compromisso da gestão com a dignidade e o bem-estar da população”, considerou a secretária.

Com informações da Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Edye Venancio / foto: Vanessa Yared