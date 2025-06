Paranaguá realiza 1ª Conferência Municipal dos Direitos da População LGBTQIA+

Foto: Farpa Gomes / Prefeitura de Paranaguá

A 1ª Conferência Livre Municipal dos Direitos da População LGBTQIA+, promovida pela Secretaria Municipal da Família, Cidadania e Desenvolvimento Social (Semfac) de Paranaguá, foi realizada na quarta-feira (11), no auditório do Sesc e reuniu representantes do poder público, sociedade civil, movimentos sociais e setor empresarial.

O objetivo da Conferência foi criar um espaço democrático e participativo para o debate de políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+, com foco na promoção da cidadania, combate à discriminação e garantia de direitos.

Alguns temas abordados foram a inclusão no mercado de trabalho, geração de renda, acesso igualitário à saúde e educação e adesão ao programa federal Brasil sem LGBTQIA+fobia.

A diretora de Gestão e Planejamento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Joice Figueiredo Ribeiro Franco, destacou a relevância do evento. “Esse primeiro seminário é um marco histórico para Paranaguá. É um espaço de diálogo e construção coletiva, fundamental para que as propostas aqui discutidas se tornem políticas públicas efetivas.”

Para a coordenadora geral da Aliança Nacional LGBTI+ em Paranaguá, Bhranda Santos, a Conferência foi um momento especial para a cidade. “Ver esse movimento acontecer em Paranaguá é simbólico. Precisamos ser incluídos nas discussões sobre emprego, respeito e oportunidades”, observou.

O vereador Welington Frandji também participou e reforçou a importância da iniciativa. “Estamos trabalhando juntos por uma causa justa. Esta ação representa respeito, inclusão e a construção de uma sociedade mais digna”, considerou.

Durante o evento, foram eleitos os delegados que representarão Paranaguá na etapa estadual da Conferência, fortalecendo a voz da comunidade LGBTQIA+ parnanguara no cenário estadual.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Rafaela Takiguchi