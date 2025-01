Denian Couto se coloca à disposição de Guaratuba diante de “caos”

Denian Couto na tribna da Assembeia | foto: Divulgação

O deputado estadual Denian Couto (Podemos) anunciou que “está junto” do prefeito Mauricio Lense e sua equipe para enfrentar o que a atual gestão do município classificou como caos físico e administrativo. “Eu já falei com o governador Ratinho Junior, que prontamente determinou aos seus secretários, liderados pelo chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, a ajudar. Estamos de olhos abertos”, declarou o parlamentar.

Numa entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (10/01), o prefeito Mauricio Lense anunciou um decreto de emergência administrativa. Ele relatou que encontrou um caos quando assumiu, no último dia primeiro. O atual prefeito citou problemas em praticamente todas as áreas.

De acordo com Lense, há buracos em quase todas as ruas da cidade e não foi feita a limpeza dos canais, o que causa uma série de alagamentos. Além disso, segundo ele, os ginásios estão sem condições de uso, e a guarda municipal sem equipamentos e veículos. Na Saúde, o mandatário afirma que havia apenas uma ambulância funcionando, além da falta de medicamentos.

Lense destacou, porém, que a situação administrativa é ainda mais preocupante. “É uma situação caótica do sistema de informática que não vem funcionando e com isso não está tendo prestação de contas”, explicou. Ele ainda afirmou que há ausência de certidões obrigatórias, dívidas e irregularidades. E que essa falta de documentação impede o recebimento de emendas parlamentares e convênios estaduais e federais. “Pedimos à população que tenha paciência. Toda a nossa equipe é uma equipe técnica, uma equipe interessada em resolver as questões. E nós vamos, com o tempo, resolver todos os casos”, pontuou.

O decreto de emergência administrativa permite contratações emergenciais e reconhece publicamente a gravidade da situação enfrentada pelo município. Diante disso, o deputado Denian Couto, se colocou novamente à disposição de Guaratuba. “Eu represento este município e estou em contato direto com o prefeito Mauricio Lense, para que possamos atuar em várias frentes para conseguir dar auxílio efetivo para o município e a sua população”, afrimou.

Em vídeo postado nas redes socias, Denian Couto comenta que “o prefeito que saiu, Roberto Justus, deixou a cidade virada num caos”. Assista.