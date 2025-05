Vídeo de Ratinho dá força a Mauricio Lense, mas incomoda oposição, diz blog

Um vídeo do apresentador Ratinho ao lado do prefeito de Guaratuba, Maurício Lense (Podemos), foi comemorado por seu grupo político e amplamente reproduzido nas redes sociais.

“Tô aqui com o prefeito Maurício Lense. O Maurício é o prefeito de Guaratuba, uma cidade que a vida inteira… a primeira praia que conheci na vida foi Guaratuba. Sou apaixonado por Guaratuba e tô me comprometendo aqui a ajudá-lo a ser o melhor prefeito da história de Guaratuba”, diz o pai do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A cena tem apenas 18 segundos, mas é o suficiente para passar a mensagem do forte respaldo para a administração atual.

Segundo o Blog Politicamente, editado em Curitiba pelo jornalista Karlos Kolbach, a declaração de apoio “não caiu nada bem no reduto” de Nelson e Roberto Justus (deputado e ex-prefeito), “que, mesmo após a derrota eleitoral, ainda nutrem o sonho de voltar a comandar a cidade”, diz o Blog, que constata: “A tarefa não parece simples”.

Leia o post do Blog Politicamente e assista o vídeo: